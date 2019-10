Declin pe piața imobiliară din Alba. Județul a ajuns printre codașele țării Piața imobiliara din Alba continua sa inregistreze printre cele mai puține tranzacții din țara. Potrivit ultimelor statistici furnizate de Agenția Naționala de Cadastri și Publicitate Imobiliara, Alba este printre județele codașe. „Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in luna august 2019, in București – 7.149, Ilfov – 4.463 și Brașov – 2.106. Județele cu cele mai puține imobile vandute in aceeași perioada sunt Alba – 258, Salaj – 244 și Olt – 91”, precizeaza ANCPI. In perioada ianuarie – august 2019 situația este similara, județul Alba fiind al patrulea de la coada, cu doar… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

