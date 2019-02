Declaraţie de război. Iranul nu exclude un conflict militar cu Israelul Teheranul, un aliat al Damascului, detine pozitii in Siria la cererea Guvermului sirian, subliniaza Zarif in acest interviu publicat in editia de joi a ziarului german Sueddeutsche Zeitung, acuzand Israelul ca incalca spatiul aerian libanez, spatiul aerian sirian si dreptul international. ”Israelul da dovada de aventurism, iar acest lucru poate fi periculos”, apreciaza seful diplomatiei iraniene. Intrebat despre posibilitatea unui conflict iminent intre Iran si Israel, Zarif respinge acest lucru, insa precizeaza ca ”nu poate respinge eventualitatea” unui conflict. La inceputul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

