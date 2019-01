Stiri pe aceeasi tema

- „Eu ii mulțumesc dlui prefect pe aceasta cale ca a lasat la o parte barierele politice și a avut curajul sa izbeasca de pamant aceasta hotarare. Noi, aici zile intregi și ore-n șir am dezba ...

- „Dl președinte, rugamintea este sa desfașuram ședința la nivelul pe care il pretindem ca il avem, fara țafnoșenii, fara bașcalie, ca nu acesta este interesul nostru aici, sa ne balac ...

- ”A fost o perioada cand noi am fost aproape sub conducere sovietica. Iti dai seama, ei putea sa puna monumente si monumente, unde voiau. Si mai ales ca a fost si perioada in care si noi eram… ...

- „Am cautat și Mihail Kogalniceanu, ca m-am uitat la d-na Federovici și am vazut ca are licența la Academia de Poliție. Și m-am speriat, credeam ca, chiar o fi facut academia și nu am știut eu. ...

- „Eu credeam ca vrea sa o faca pe Zona Metropolitana, pentru ca ar fi singura realizare de anul acesta și anul trecut. Ma gandeam, nu pot sa-mi dau seama. Imi pare rau, dar trebuie sa spun ...

- „Apa meteorica se calculeaza dupa valori medii multianuale, prezentate de INMH pe baza unui contract, in fiecare an platim la Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie cantitatea de apa ...

- Genoa lui Ionut Radu va avea meci greu in etapa cu numarul 9 din Serie A. Merge la Torino, acolo unde va juca in fata liderului campionatului, Juventus. Desi are 10 victorii consecutive in toate competitiile, Massimiliano Allegri are grija ca fiecare partida sa fie tratata cu maxima...

- „Sunt oameni aici care mai bine mor de foame decat sa ceara ajutor social. Este un soi de mandrie a omului de aici, din nord. Dar este si obisnuinta. Este o zona cu ierni grele, cu vanturi puternice ...