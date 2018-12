Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Andronescu, noul ministru al Educatiei, a declarat pentru site-ul Edupedu.ro ca profesorii vor primi in ianuarie un spor de 10% la salariu, urmat de un alt spor, pentru conditii vatamatoare. De asemenea, aceasta a confirmat ca Guvernul va...

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a precizat ca nu intenționeaza sa concedieze din personalul angajat in prezent in ANAF și ca „lucrurile s-au clarificat” intre Ministerul de Finanțe și sindicate. „Am vazut si eu in presa, aparusera cateva articole de acest gen. Am si intrebat si am confirmat…

- Vești bune pentru cadrele didactice. Lefurile se vor mari, incepand cu 1 decembrie, cand se va adauga sporul pentru suprasolicitare neuropsihica, adica 10 la suta din salariul de baza. „Este un spor de care vor beneficia cadrele didactice pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- 2019 vine cu modificari importante pentru salariati. Ministrul Muncii a confirmat ca de la 1 ianuarie salariul minim va fi diferentiat pentru cei cu studii superioare, dar si pentru cei cu o vechime mai mare de 15 ani. Insa guvernul pare sa dea cu o mana si sa ia cu alta.

- Ministerul Turismului a definitivat Legea Turismului, in urma unor dezbateri care au durat peste un an, prin actul normativ publicat in forma finala pe site-ul ministerului fiind stabilite liniile directoare de functionare a serviciilor in domeniul turismului.

- Facultatile pedagogice si locurile de munca în domeniul educatiei vor fi mai atractive pentru tineri. Dupa reforma salarizarii propusa de Guvern, lefurile profesorilor fara grad didactic si cu o vechime de pâna la trei ani vor creste din decembrie cu 45 la suta. „Tinerii…

- Parlamentarul social democrat Marius Budai președinte al Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților a anunțat astazi, printr-un comunicat de presa, ca noua lege a pensiilor remediaza toate marile nedreptați facute de-a lungul timpului, care au determinat diferențe consistente intre…

- Ministerului Afacerilor Interne a anunțat, printr-un comunicat, ca peste 28.000 de polițiști vor beneficia de o majorare a sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihica de la 5% la 10%. „Dintre cei peste 28.000 de politisti fac parte, spre exemplu, politistii de la actiuni speciale si politistii…