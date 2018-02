Stiri pe aceeasi tema

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi a susținut miercuri, 14 februarie, o conferința de presa in care a dezbatut toate acuzațiile lansate in directia institutiei pe care o conduce din momentul inregistrarilor facute de fostul deputat Vlad Cosma. Kovesi a explicat jurnalistilor prezenti si romanilor aflati…

- Presedintele CSM, Simona Camelia Marcu, a sustinut, astazi, la ora 14,00, o declaratie de presa referitoare la unele probleme de actualitate din sistemul judiciar. In urma scandalului produs de dezvaluirile lui Vlad Cosma despre modul de lucru din DNA Ploiești, Simona Camelia Marcu a cerut Inspecției…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a declarat marți la Antena 3 ca va face o plangere penala impotriva sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea. „Am fost arestata exact in timpul alegerilor parlamentare(...). Numai eu știu la ce abuzuri am fost supusa cat am fost…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma, in ultimele zile, inclusiv prin publicarea unor inregistrari care ar fi fost efectuate in sediul DNA Ploiești.

- Ana Maria Patru, fosta șefa a Autoritații Electorale Permanente, face și ea dezvaluiri despre procurorii de la DNA Ploiești! Patru il acuza chiar pe șeful structurii, Lucian Onea, ca a umilit-o, amenințat-o și presat-o pentru a depune denunțuri. Patru a anunțat ca va face o plangere penala la Parchetul…

- Un nou scandal imens a izbucnit in spatiul public. Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, si Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justitiei au depus o plangere penala la Parchetul general, impotriva a trei experti din cadrul DNA. Denuntatorii, fosti membri in Comisia pentru Stabilirea…

- Pe fondul prezentarii inregistrarilor difuzate de un post TV de stiri, dar si a reactiilor aparute in spatiul public pe acest subiect, Parchetul General face o serie de precizari, la o zi dupa ce se afla ca Inspectia Judiciara s-a autosesizat in aceasta cauza. In sensul in care Pparchetul de pe langa…

- Procurorii Parchetului General au deschis un dosar penal și verifica informațiile aparute in spațiul pubic și dezvaluirile facute de fostul deputat Vlad Cosma. Conform comunicatului, magistrații verifica activitatea procurorilor de la DNA Ploiești.

- Fostul deputat PSD Sebastian Ghita a depus, marti, prin intermediul avocatilor, o plângere penala la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, împotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta

- Sectia de urmarire penala si criminalistica a Parchetului General face cercetari intr-o cauza penala constituita ca urmare a inregistrarii unei plangeri penale si care vizeaza aspectele prezentate de catre mass-media in legatura cu situatia de la DNA Ploiesti, transmite News.ro . “Ca urmare a solicitarilor…

- Horia Georgescu, fostul sef ANI, Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justitiei, Theodor-Catalin Nicolescu, fost deputat PNL, Ingrid Zaarour, fosta sefa a ANRP, si Mihnea Iouras au depus o plangere penala la PArchetul general, impotriva a trei experti din cadrul DNA.Denuntatorii,…

- Una dintre victimele a celebrului procuror Mircea Negulescu (foto 1) si a „unitatii de elita” de la DNA Ploiesti condusa de procurorul Lucian Onea (foto 2) a facut plangere la PICCJ, acuzand modul in care i-a fost fabricat dosarul. Este vorba despre directorul general…

- Camelia Bogdan, judecatoarea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu la 10 ani de inchisoare, are un nou demers care poate schimba Justitia din Romania. Dupa ce i-a denuntat la DNA pe sefii Inspectiei Judiciare si pe mai multi judecatori, Camelia Bogdan a depus o plangere prealabila impotriva Regulamentului…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a continuat, luni seara, la Amtena 3, seria acuzatiilor lansate la adresa sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea, si a fostului procuror Mircea Negulescu, el sustinand ca poate dovedi "cum fost masluit la DNA Ploiesti dosarul Tony Blair", in care fostul premier Victor Ponta…

- DNA Ploiesti nu a falsificat niciodata probe si a respectat intotdeauna legea, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, seful DNA Ploiesti, Lucian Onea. El a spus ca procurorii structurii pe care o conduce au fost avertizati de persoane din anturajul lui Vlad Cosma ca va urma un atac, ceea ce s-a…

- "Niciodata nu au fost falsificate probe, sunt sustineri pe care le fac inculpatii in dosare. (...) Au fost controale, s-a constatat ca la DNA Ploiesti a fost respectata legea de fiecare data. Nu va puneti intrebarea de ce discutiile sunt duse in afara cadrului judiciar? Pentru ca fost facute tot…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a facut plangere penala impotriva unor procurori de la DNA Ploiești pe care ii acuza de cercetare abuziva, represiune nedreapta și constituire a unui grup infracțional organizat.

- Fostul deputat Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz in…

- Deputata Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, cel care a facut publice duminica seara inregistari de la DNA cu fabricarea si plantarea de probe false in dosare, solicita procurorului general si Inspectiei Judiciare sa intervine pentru a preveni distrugerea probelor la DNA Ploiesti. Potrivit acesteia,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, la Antena 3, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui Sebastian…

- Conducerea Inspectiei Judiciare anunta, luni, ca a decis sesizarea din oficiu pentru verificari prealabile pentru a stabili daca exista indicii privind savarsirea vreunei abateri disciplinare in cazul inregistrarilor prezentate, duminica seara, de fostul deputat Vlad Cosma.

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, i-a cerut ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa ia masuri dupa acuzatiile lansate la adresa procurorilor DNA de Mihaiela Moraru Iorga si de fostul deputat Vlad Cosma.

- Inregistrarile prezentate de fostul deputat Vlad Cosma, duminica seara la Antena 3, cu privire la fabricarea si plantarea de probe intr-un dosar DNA, au intrat in atentia Inspectiei Judiciare.Surse din cadrul Inspectiei Judiciare au precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca luni dimineata s-a demarat…

- Deputata PSD, Andreea Cosma spune ca procurorul sef DNA Prahova, Lucian Onea, i-a cerut sa il denunte pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar si pe Sebastian Ghita. "Onea mi-a spus ca imi ofera identitate protejata ca sa fac denunt impotriva lui Liviu Dragnea. Am refuzat si am fost trimisa in judecata de DNA.…

- Fostul deputat PSD, Sebastian Ghita, intr-un interviu acordat Antena 3 a rupt tacerea si a declarat ca dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma a decis sa discute cu avocatii sai si sa depuna o plangere penala. El sustine ca procurorul Augustin Lazar ar trebui sa intervina si sa dovedeasca ca "nu-i…

- Judecatoarea Camelia Bogdan continua „razboiul” cu judecatorul Lucian Netejoru, șeful Inspecției Judiciare, pe care il acuza ca a omis din declarația de interese faptul ca este membru al Masoneriei. Dupa ce DNA a clasat plangerea penala depusa de Camelia Bogdan, judecatoarea s-a adresat instanței.…

- Deputatul Andreea Cosma a anuntat ca a depus, luni, o plangere penala impotriva procurorului Mircea Negulescu, solicitand si despagubiri materiale. Parlamentarul il acuza pe magistrat de sustragere de inscrisuri, fiind vorba despre arhiva sa notariala, ridicata in urma unor perchezitii.

- Federația Romana de Judo face plangere penala impotriva foștilor conducatori. Anunțul a fost facut forul condus de Cozmin Gușa, printr-un comunicat de presa: „In data de 20.01.2018 a avut loc sedinta Comitetului Director al Federatiei Romane de Judo; pe langa aspectele de ordin tehnic specifice activitatii…

- Un grup sud-coreean a depus o plangere penala impotriva CEO-ului Apple, Timp Cook, din cauza funcționarii lente a dispozitivelor iPhone, dupa ce compania a recunoscut ca incetineste intentionat iPhone-urile mai vechi prin intermediul actualizarilor software, potrivit Businessinsider.com.

- Primarul Aradului, Gheorghe Falca, s-a ales cu o noua plangere penala. Zilele acestea el a fost acuzat ca a extins sistemul de parcare cu plata pe noi stazi fara aprobarea consiliului local. Edilul ar fi acționat in baza unei simple dispoziții date in vara anului trecut.

- Medicul Mihai Lucan, a hotarat sa recționeze și a depus o plangere penala impotriva celui care a facut mai multe afrimații la adresa carieirei sale, deputatul USR, Umanuel Ungureanu. Astfel, conform luju.ro, la inceputul saptamanii, prof.dr. Mihai Lucan, prin avocații sai, a depus la Parchetul General…

- Medicul Mihai Lucan a depus, prin intermediul avocatilor, la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, o plângere penala pe numele deputatului USR Emanuel Ungureanu, pe care îl acuza de compromiterea intereselor

- Societatea de Medicina de Familie (SMF) Arad va depune plangere penala impotriva presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurentiu-Teodor Mihai, pe care il acuza ca a prezentat date false la discutarea bugetului, motiv pentru care s-a ajuns la subfinantarea asistentei medicale.…

- Primarul din Bustuchin, Ion Ciocea, nu renunța la litigiul pe care il are cu PSD Gorj, partid din care a facut parte pana acum un an. Ciocea a fost votat in Comitetul Executiv al PSD Gorj pentru a candida pe locul al doilea la Camer...

- Președintele Consiliului Județean Dambovița, Alexandru Oprea a ieșit intr-o conferința de presa și a facut cateva precizari strict legate de situația cu care se confrunta la Titu. Și anume, nu s-a ajuns la nicio ințelegere cu primarul Traian Nicolae care nu vrea sa puna la dispoziția CJ, terenul necesar…

- Sectia pentru procurori a CSM a anulat, luni, actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara fata de procurorii Marius Bogdan Bulancea, Paul Silviu Dumitriu si Jean Nicolae Uncheselu de la Directia Nationala Anticoruptie, pe motiv de incalcare a dispozitiilor procedurale. Stire…

- Asociatia „Romania fara ei” a depus o plangere penala impotriva primarului Capitalei, Gabriela Firea, pentru organizarea ilegala a targului de Craciun in Piata Victoriei. Membrii asociatiei o acuza pe Firea de abuz in serviciu, spunand ca a luat decizia de a amenaja un targ in fata Guvernului, desi…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca s-ar fi asteptat ca sefii Presedintiei, Senatului, Parlamentului, Guvernului sa intervina in cazul "boicotarii" Targului de Craciun din Piata Victoriei. De asemenea a anuntat ca va face plangere penala pentru distrugerea bunurilor municipalitatii, dar…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri, la finalul unei discutii cu presedintele Camerei Deputatilor, ca formatiunea pe care o conduce analizeaza temeiurile juridice si va decide daca va depune sau nu o plangere penala impotriva lui Liviu Dragnea, pe care il acuza de abuz dupa ce a trimis,…

- USR va depune o plângere penala împotriva președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, și a președntelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, dupa ce comunicatul prin care aceștia au raspuns mesajului Departamentului de Stat al SUA.

- Gabriel Dandoci, patronul societații AGM Group SRL Campia Turzii , care a pierdut procesul in prima instanța cu SC Domeniul Public Campia Turzii SA, scoate la lumina detaliile neștiute ale conflictului: facturi neachitate de SC Domeniul Public Campia Turzii (SC DPCT), proces caștigat in prima instanța…