- ​Decalajul dintre urban și rural în privința numarului de conexiuni de internet fix a continuat sa scada anul trecut și 40% din totalul conexiunilor din mediul rural permiteau viteze de peste 100 Mbps, arata datele publicate luni de arbitrul telecom (ANCOM). Prin internet fix a fost efectuat în…

- Directorii firmelor din Romania estimeaza o crestere a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, dar si a activitatii, pana in iunie, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Soldul conjunctural indica perceptia managerilor asupra dinamicii unui…

- Valdis Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru moneda euro si dialogul social, susține ca este al doilea an consecutiv in care Romania se abate semnificativ de la cerintele Pactului de Stabilitate si Crestere, menționand ca, in situația actuala, nu ar fi spațiu fiscal pentru…

- Cifra de afaceri a procesatorului de lapte Lactag din Argeș a crescut cu 36% in 2018. Conform rezultatelor financiare pe anul 2018, brandul romanesc Lactag, unul dintre cei mai mari procesatori de lapte din Romania, inregistreaza o cifra de afaceri neta de aproximativ 58 milioane de lei, in creștere…

Aurel Podariu, Senior Partner CITR: „Ne bucuram…

- Flanco Retail a incheiat anul 2018 cu o cifra de afaceri de 1,07 miliarde lei, in creștere cu 9% fața de anul precedent, și cu un profit de 21 de milioane lei, de patru ori mai mare comparativ cu 2017. “Urmarirea cu consecvența, pe parcursul ultimilor ani, a strategiei de eficientizare a rețelei de…

- Go Travel a inregistrat o crestere spectaculoasa in ultimii trei ani, evoluand de la o cifra de afaceri de 14 milioane de euro, in 2016, la 23 de milioane de euro, in 2018. Pentru anul 2019, noua echipa de conducere proiecteaza o cifra de afaceri de 30...

- IAR Brasov a obtinut un profit net de 28,7 milioane lei, in 2018, in crestere cu 18,8% fata de anul anterior, se arata intr-un raport transmis joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB), informeaza Agerpres.Citește și: Banca Naționala a Romaniei a anunțat ca indicele ROBOR la 3 luni a scazut…