- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat peste opt ore de Comisia de control a SRI, acesta luand decizia de a reveni si in alte zile pentru noi audieri. Coldea a precizat ca nu stie ce inseamna „statul paralel“ si ca el a servit doar „statul vertical“, pe care l-a protejat.

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, susține ca, deși Florian Coldea a fost audiat peste 8 ore in Comisia de Control a SRI, acesta a refuzat sa ofere detalii. Dragomir considera ca audierea a fost ”o bataie de joc” la adresa romanilor. Citește și: Florian Coldea AVERTIZEAZA, dupa audierea maraton:…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu lanseaza remarci dure, dupa ce liberalii au propus solicitarea unui aviz Comisiei de la Venetia."Reprezentantii PNL au solicitat un aviz de la Comisia de la Venetia motivand ca exista o lipsa de competenta in Romania si la nivelul Parlamentului, si…

- Deputatul liberal Mara Mares critica USR si PSD pentru votul de marti din Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor, afirmand ca ambele partide au votat impotriva propunerii ei de a elimina taxa perceputa pentru echivalarea diplomelor obtinute in strainatate. Printr-o postare pe Facebook, Mares spune…

- Potrivit procesului verbal publicat de Viorel Catarama, acesta a obtinut 231 de voturi, nu 113 de voturi, iar Ludovic Orban ar fi obtinut 586, nu 686 de voturi, asa cum s-a anuntat in sedinta de duminica a Consiliului National. "A existat o comisie pentru numararea voturilor care a fost votata…

- Oprea: Liviu a ajuns presedintele PSD si cu ajutorul meu. "Camaradul" la nevoie se cunoaste Fostul presedinte UNPR, Gabriel Oprea, ii raspunde presedintelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a facut "camaradul" lui Codrin Stefanescu, amintidu-i de sustinerea pe care i-a acordat-o in doua momente…

- Fostul presedinte Traian Basescu arunca o ironie la adresa Comisiei SRI, despre care spune ca daca declarațiile lui Liviu Dragnea nu prezinta interes, atunci el nu are motive sa creada ca prezenta lui la comisie ar fi necesara sau utila. „In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie…

- Comisia de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei (Comisia MCV), convocata si coordonata de ministrul Justitiei Tudorel Toader s-a reunit marti pentru a pregati urmatoarea misiune de evaluare a Comisiei Europene in cadrul…

- Facebook isi extinde serviciul de recrutare de pe reteaua sa sociala in 40 de tari, cu intentia de a concura pe o piata dominata de LinkedIn, detinuta de Microsoft, relateaza Reuters.Compania a mai anuntat miercuri si ca intentioneaza sa investeasca in 2018 aproximativ 1 miliard de dolari…

- Analistul spune ca ieșirea lui Liviu Dragnea a fost una foarte contondenta, una care nu ii este caracteristica. "L-ați auzit pe Liviu Dragnea, care in termeni diplomatici, aproape mieros, i-a cerut lui Codrin Ștefanescu sa-l intrebe pe 'asociatul' sau, Gabriel Oprea despre respectivele petreceri.…

- Reacția Elenei Udrea, dupa ce a fost fotografiata in Costa Rica alaturi de Alina Bica. Dupa ce Elena Udrea, a fost fotografiata in Costa Rica, duminica alaturi de fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, fostul ministru al Turismului a raspuns pe pagina ei de Facebook, spunand ca nu ar trebui sa intereseze…

- Ieri, fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, a dat publicitații pe site-ul romania30.ro, protocoalele securitații. Redam, integral, materialul publicat pe romania3.0. DNA = Securitatea 2.0. Iata protocoalele Securitații 2.0: Începând din anul 2013, chiar dupa numirea sa, Kovesi…

- "Nu cred ca am vazut vreodata o mizerie mai mare, la nivel de demnitate de stat, ca asa-zisul bilant al Directiei Nationale Anticoruptie”, a scris Serban Nicolae pe Facebook.El a revenit cu o completare la textul initial. ”La revizuirea Constitutiei vom fi nevoiti sa introducem urmatorul…

- In timpul audierilor de marți din Comisia de control a SRI, George Maior, fostul șef al serviciilor, a facut declarații explozive care implica personaje-cheie din politica și justiția din Romania.

- Protest la Cotroceni, dupa scandalul din Justiție. Manifestația a fost anunțata pe Facebook de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, dupa ce Klaus Iohannis i-a numit "penali" pe cei care incearca sa discrediteze DNA. Protestul de sambata din fata Palatului Cotroceni este unul organizat de asa-zisa platforma…

- Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, intervine in scandalul de la DNA și atrage atenția, intr-o postare pe Facebook, ca in Romania au fost și, probabil, inca mai sunt procurori care fabrica probe in dosare penale facute la comanda, considerandu-se „mici Dumnezei”. Acesta puncteaza totodata și despre necesitatea…

- Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, intervine in scandalul de la DNA și atrage atenția, intr-o postare pe Facebook, ca in Romania au fost și, probabil, inca mai sunt procurori care fabrica probe in dosare penale facute la comanda. Diaconu susține ca țara noastra traverseaza o perioada in care are loc…

- Fostul ministru Elena Udrea a precizat, prin intermediul unei postari pe Facebook, miercuri seara, dupa conferința șefei DNA, ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit sa pastreze anumite chitante pentru unele 'cadouri' facute procurorilor de Dorin Cocos, fostul ei sot. "Vedeti…

- Statul paralel este sufrageria lui Gabriel Oprea, a declarat, luni, in plenul Parlamentului, deputatul PSD Liviu Plesoianu, la dezbaterea raportului Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. "In ceea ce priveste seara alegerilor prezidentiale din 2009, lucrurile sunt cat se poate…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, ca predictibilitatea si stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania si spera ca, odata cu instalarea noului Guvern, se va intra intr-o perioada de stabilitate. Intrebat de jurnalisti ce parere…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sâmbata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, tine sa "pricopseasca" România cu un "analfabet" la Educatie. "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopseasca România cu un guvern în care sunt destui…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a anuntat ca va face o conferinta de presa miercuri, de la ora 11.00, care va fi transmisa live in care va atinge teme precum "relatia ilegala si neconstitutionala dintre Coldea SRL si PFA Kovesi" si abuzul de mandate europene de arestare.

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, de pe TVR1, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor nu a discutat cu Laura Codruța Kovesi pe atunci procuror general al Romaniei, care se afla, alaturi de șeful SRI,…

- Daniel Dragomir va participa mâine, 24 ianuarie 2018, începând cu ora 10:00, la Clubul de presa din Bruxelles, alaturi de doua personalitați de marca, Willy Fautre și David Clark, la o masa rotunda cu privire la situația actuala a justiției din România. "Mâine,…

- Astazi, 22 ianuarie 2018, portalul de știri EU Today a publicat un raport privind sistemul justiției din România care analizeaza motivele pentru care reformele judiciare și penale, care au fost solicitate României înainte de aderarea la UE, nu au fost inca îndeplinite. Raportul…

- Peste 10.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press, preluata de mai multe publicatii din lume. Euronews transmite in direct, pe Facebook, protestul de la Bucuresti, informeaza news.ro. Estimarea AP este mult mai…

- Decizia lui Klaus Iohannis de a accepta propunerea de premier a PSD in persoana Vioricai Dancila l-a enervat la culme pe Florin Calinescu. Actorul sustine ca gestul presedintelui l-a convins ca scopul lui Iohannis este sa stea liniștit la Cotroceni, sa aiba bani și sa se plimbe. Intr-o postare acida…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu ii reproșeaza ministrului Justiției Tudor Toader ca, deși au trecut 112 zile, nu a luat nicio decizie cu privirea la revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, din funcție.DEMISIA SERII in Romania: 'Am decis sa imi incetez activitatea' „112 zile in care…

- Bogdan Stan, fost șef al ANAF, pozat in timp de joaca poker in cadrul unui turneu. Imaginea a fost publicata pe Facebook de Gelu Ștefan Diaconu, care a fost, la randul sau, șef al ANAF. Diaconu a afirmat ca Bogdan Stan este „omul de casa al lui Dragnea” și ca „atunci cand ai gambling-ul in sange e clar…

- Polițistul pedofil Eugen Stan ar fi organizat traseul lui Gabriel Oprea, in noaptea cand a murit Bogdan Gigina, susține jurnalistul Silviu Sergiu, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Jurnalistul Silviu Sergiu scrie, intr-o postare publicata pe pagina sa de Facebook, ca Emanuel Rene Vornicu, șeful…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat în PSD-ul condus de Adrian Nastase si în Guvernul care a dus România în NATO si în UE. Am condus PSD-ul si…

- Ponta, despre criza politica: Conducerea mafiotizata a PSD folosește Partidul, Guvernarea și Parlamentul doar pentru bani, putere și protecție in fața legii, a scris fostul premier, vineri, pe Facebook, el aratand ca se uita cu tristețe la un ”PSD condus de traseisti impostori de la PD și PRM , de feudali…

- "Legile nu au ajuns la Guvern niciodata, din diverse considerente, unul dintre ele fiind de natura tehnica. Din Parlament, nu puteau iesi fara avize de la Comisia de la Venetia care se intrunea in ianuarie a.c.. In ianuarie 2017, a fost scandalul ca de ce au fot facute noaptea ca hotii in Guvern…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajate in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- Fostul șef SPP, generalul Dumitru Iliescu, a transmis, intr-un amplu mesaj postat pe pagina sa de Facebook, un atac fara precedent la adresa ambasadorului Germaniei in Romania, Cord Meier-Klodt. Generalul a analizat mai multe cazuri grave de coruptie din lume, inclusiv din Germania, si il critica…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii, vorbeste, intr-un mesaj dur postat pe Facebook, despre transplanturile din Romania si cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului. ”Daca nu ai reguli, nimeni nu te poate acuza de nimic”, iar in acest timp ”sute sau mii de romani au murit…

- „Coldea și cațiva ai lui, ramași inca pe la butoanele puterii oculte din Romania, se dau acum de ceasul morții cum a plecat Mazare din țara și a cerut azil pe undeva. Doua lucruri vreau sa spun, acestor nemernici: 1) Daca ce se intampla in Romania și in special in justiție este corect și conform…

- Fostul colonel al SRI, Daniel Dragomir, a scris pe Facebook o postare la adresa jurnalistei Ioana Ene Dogioiu, de la Ziare.com. Acesta susține ca jurnalista este unealta lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, prin care se lanseaza mesajele publice dorite. "Traim în stalinism. Coldea…

- "Traim in stalinism. Coldea ii dicteaza articole colonelesei Dogioiu. Pentru a mia oara coloneleasa Ioana Dogioiu emite un text dupa dictare. Un text stalinist. Din sintagma "retragerea SRI in cazarmi" intrevedem duhoarea hoitului lui Coldea care nu sta deloc cuminte in ultimul timp, face…

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…

- "Dupa 11 ani de la “bilețelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu și ii apreciez poziția curajoasa, constanta și argumentata in favoarea reinstaurarii democrației și impotriva abuzurilor pe care le comit in Romania, reprezentații puterii oculte a serviciilor secrete și a justiției de tip camp…

- Toader, discutii cu Dragnea si Tariceanu privind transpunerea Directivei privind prezumtia de nevinovatie – surse Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit, joi, la Parlament, unde s-a intalnit cu presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, surse parlamentare mentionand…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a organizat duminica o conferinta de presa, al carei scop principal a fost lansarea initiativei civice Romania 3.0. In plan secundar, Dragomir a subliniat inca o data ca in Romania se duce o lupta acerba pentru preluarea puterii intre „securitatea 2.0” si statul…

- RCS-RDS iși bate joc de clujeni Ploaie de reclamații pentru RCS-RDS la Cluj. Clienții se plang ca sunt puși in așteptare peste tot unde ajung: de la “telefonul verde”, la sediile fizice din oraș. Conducerea operatorului de “noncomunicații” baga capul in pamant și iși vede mai departe de extinderea agresiva…

- Deputatul USR Stelian Ion, membru in Comisia speciala pentru legile Justitiei, a precizat, joi, referindu-se la amendamentele depuse la Codurile penale, ca PSD-ALDE intentioneaza sa reconfigureze unele infractiuni, scopul fiind acela de a „curata” Parlamentul de dosare. „Ceea ce este cuprins in aceste…

- Artistul Tudor Chirila a transmis un mesaj dur la adresa guvernarii PSD-ALDE, privind modificarile pe care aceștia le fac la legile Justiției.Chirila spune ca acesta este cel cel mai negru moment al Romaniei dupa mineriadele lui Iliescu. "Nu mai e nicio indoiala ca hotii si…