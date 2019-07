Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila si-a asigurat sprijinul majoritatii filialelor PSD, cu exceptia Dolj, Olt si Bucuresti, controlate de rivalii Paul Stanescu, Olguta Vasilescu si Gabriela Firea. Dancila le-a cerut liderilor din teritoriu sa traga pentru partid la prezidentiale, altfel PSD va pierde guvernarea. In schimb,…

- Viorica Dancila a spus ca discuțiile privind candidatura la alegerile prezidențiale ar trebui avute in interiorul partidului și ca declarațiile in spațiul public au ca singur scop crearea de imagine. "Nu am sa fac eu ceea ce dezaprob la doamna Firea. Consider ca ceea ce avem de discutat trebuie sa se…

- "Faptul ca doamna Dancila ar putea candida a devenit o stire aproape asumata oficial. Avand si un rol important in tara, presedinte al partidului, cu cateva succese imediat dupa dezastrul din 26 mai, dna Dancila se califica pentru a candida la presedintie. Eu cred ca ordinea, acum cand plecam, in…

- Paul Stanescu, acum simplu membru al PSD, revine cu o solicitare publica pentru conducerea aleasa a PSD. Fostul președinte executiv al partidului intrat in conflict cu președintele Viorica Dancila din cauza strategiei post-europarlamentare, susține intr- declarație publica remisa presei ca PSD va…

- Liderul PSD Viorica Dancila ar vrea ca Eugen Teodorovici sa fie candidatul PSD la alegerile prezidentiale din toamna, sustin surse politice pentru Adevarul. Teodorovici este omul de incredere al premierului. Dancila il sustine si pentru functia de comisar european. Sondajele PSD pentru alegerile prezidentiale…

- ''M-aș fi așteptat de la domnul președinte sa fie președintele tuturor romanilor și sa dea dovada de acea imparțialitate pe care trebuie sa o aiba orice președinte al Romaniei. S-a intrat in logica de campanie și domnul Iohannis deja și-a anunțat candidatura. Ma aștept in urmatoarea perioada…

- Presedintele Klaus Iohannis a ironizat, miercuri, intr-o declaratie la Palatul Cotroceni, anuntul facut de liderul PSD Liviu Dragnea, ca va anunta duminica seara daca va candida la alegerile prezidentiale. "Nu cred ca se va anunta mare branza la PSD duminica seara, decat ca vor pierde alegerile", a…