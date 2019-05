Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila viziteaza joi, in ziua summitului european de la Sibiu, doua judete vecine, Alba si Cluj. Dancila a stat in noaptea de miecuri spre joi intr-un hotel de 4 stele din Alba Iulia, in speranta ca, in final, va fi invitata la Sibiu, cel putin la intalnirea liderilor socialisti prezenti…

- Premierul Viorica Dancila spune despre intrevederea PES de la Sibiu, in ziua summit-ului liderilor UE, ca este vorba despre o reuniune normala inaintea unui summit informal, dar ea a preferat sa mearga in teritoriu și sa discute cu oamenii.Premierul Viorica Dancila a fost intrebata, joi, la…

- Premierul Viorica Dancila spune, intrebata daca merge totuși la summit-ul de la Sibiu, ca a avut solicitari de la omologi de-ai sai, dar a declinat reuniunile bilaterale pentru ca nu era oportun sa aiba aceste intalniri in timpul summit-ului.Premierul Viorica Dancila a fost intrebata, joi,…

- Premierul Viorica Dancila nu a fost invitata la Summit-ul de la Sibiu, insa ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa ceara acolo aderarea Romaniei la spațiul Schengen și incetarea Mecanismului de Cooperare și Verificare. Reamintim ca Viorica Dancila s-a aratat deranjata de faptul ca nu participa…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca a incercat sa construiasca cu presedintele Romaniei o relatie institutionala ”normala”, in beneficiul cetatenilor, dar ”interesul personal, interesul electoral” al presedintelui este cel

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca este nemultumita de atitudinea Presedintiei, care nu a lansat o invitatie catre premier pentru participarea la Summit-ul de la Sibiu din data de 9 mai. „Daca...

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca este nemulțumita de atitudinea Președinției, care nu a lansat o invitație catre premier pentru participarea la Summit-ul de la Sibiu din data de 9 mai, afirmand ca acesta este de fapt mesajul transmis liderilor europeni.