Dăncilă, nouă evaluare a miniştrilor Premierul Viorica Dancila pregateste o noua evaluare a ministrilor. Decizia acesteia vine in contextul in care se implinesc doi ani de cand coalitia PSD-ALDE a preluat puterea. Rezultatele evaluarii vor fi prezentate, potrivit Romania TV, in urmatoarea sedinta CEx PSD. Fiecare ministru va trebui sa prezinte graficul indeplinirii celor prevazute in programul de guvernare. Ramane de vazut daca se va lua si decizia ca unii ministri sa fie inlocuiti, in contextul crizei provocate de refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a numi cei doi ministri propusi de PSD. Vezi si: Prezentatoare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

