Premierul Viorica Dancila a declarat marți ca este surprinsa de declarațiile liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu și ca nu înțelege ce nemulțumiri are întrucât are miniștri în guvern, subliniind ca toate acuzațiile facute în spațiul public sunt &"total nefondate&" și &"doar cautare de motive&".

"Sincer ma surprinde aceasta declarație a domnului Tariceanu. Eu cred ca acest Guvern a obținut rezultate. Domnul Tariceanu are miniștri în Guvern. Probabil referirea este la miniștrii dumnealui, ca nu poți sa iei în ansamblu și sa judeci toți oamenii…