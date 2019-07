Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a spus, in discursul de la deschiderea taberei ARC de la Sulina, dedicata copiiilor din țarile aflate in jurul granițelor, ca ei sunt foarte importanți pentru Romania și a subliniat ca iși dorește ca, in curand, sa se intoarca in țara care este casa parinților și bunicilor.Citește…

- Cantareț, actor de teatru, de film și in seriale, Ștefan Banica și-a exploatat talentele pentru a cuceri, in cariera sa de peste 30 de ani, publicul din Romania. Ar fi putut sa-și duca faima și peste hotare, insa spune ca nu l-a tentat niciodata. Nu se vede performand in nici alt loc decat Romania.…

- Candidatul PSD pentru Parlamentul European, Natalia Intotero, a declarat ca a votat atat pentru romanii din tara, cat si pentru cei din afara granitelor, dar si pentru ca tara noastra sa fie reprezentata in Uniunea Europeana de parlamentari care se lupta pentru drepturile conationalilor. "Am votat pentru…

- Este firesc ca toti sa credem in tara noastra, in Romania, si sa ne dorim sa ne traim viata aici, pe pamant romanesc. Și totuși, ne-au plecat din țara milioanele de romani in cautarea unui loc de munca si a unui trai decent. Ei au plecat in țari unde copiii sunt educați și protejați in școli și…

- Este duminica dimineața in Catford, sud-estul Londrei. Aliniați pe langa peretele magazinului Wickes, cateva zeci de barbați așteapta sa fie luați la munca de antreprenorii locali, scrie Politico.eu. Cei mai mulți dintre ei sunt români. Vor fi angajați cu 150 de lire sterline pe zi,…

- Emoție și bucurie, asta se citește pe chipurile romanilor care muncesc in strainatate și care vin acasa de sarbatori. Cu mașina sau cu avionul, cu toții iși vor petrece concediul de cateva zile alaturi de cei dragi. Venirea lor e o gura de oxigen pentru economie.

- Premierul Viorica Dancila si-a exprimat convingerea, miercuri, ca la finalul celor sase luni de presedintie rotativa la Consiliul UE se va vorbi mai mult despre Romania ca despre „o tara cu voce puternica si respectata” in Europa, ea precizand ca in primele 100 de zile de mandat s-a reusit finalizarea…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la lansarea cartii sale "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa", care a avut loc la Teatrul Național, ca românii asteapta un stat de drept, sanse egale, meritocratie, proceduri predictibile si previzibile, el criticând faptul ca…