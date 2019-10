Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca in cazul in care trece moțiunea de cenzura, Iohannis se va trezi intr-o situație politica extrem de complicata și ar putea fi nevoit sa apeleze la ”soluția imorala”, așa cum a facut el cu Dan Voiculescu. In opinia lui Basescu, de aceasta data soluția imorala…

- Fostul presedinte Traian Basescu lanseaza un scenariu exploziv cu cateva ore inainte de votarea motiunii de cenzura care vrea sa darame Guvernul Dancila. Motiunea de cenzura de joi va fi momentul de inceput a unei perioade de instabilitate politica, avertizeaza Traian Basescu. Previzibila este o cadere…

- Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, a pus, vineri, la B1 TV, tunurile pe Victor Ponta, adversarul sau politic din vremea cand era președinte.Citește și: Marius Budai iese la rampa! Ce se intampla, de fapt, cu cele 400.000 de concedieri "Dumneavoastra il vedeți pe Victor Ponta…

- Dupa ce Viorica Dancila a afirmat ca Iohannis si Barna s-au dus in SUA in campanie, sa isi faca poze, presedintele ii intoarce premierului exact aceeasi acuzatie. Iohannis solicita demisia Guvernului, care nu ar mai avea sprijin in Parlament."Ii reamintesc Prim-ministrului ca sarcina sa principala…

- Viorica Dancila, prezenta la recepția oficiala a Spitalului din Mioveni, a lansat un atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, dupa ce acesta a criticat Guvernul pentru lipsa investițiilor in spitale.„Pana acum mulți ne reproșau ca nu se face recepția la niciun spital, ca nu facem nicio…

- Dupa ce au fost la un pas sa faca luni grup comun la Senat, PMP și Pro Romania au ajuns sa-și arunce miercuri cuvinte grele. Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a zis la Parlament ca probabil Traian Basescu nu o sa-i lase pe parlamentarii PMP sa voteze moțiunea de cenzura. Liderul deputaților PMP…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a spus recent, dupa reacțiile in cazul Caracal, ca Traian Basescu este unul dintre cei care datoreaza multe STS. In replica, fostul președinte ii transmite ca nu datoreaza nimic STS și nu are nici un fel de datorie fața de acest Serviciu.„Nu maestre, nu datorez nimic…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat sansele ca Viorica Dancila sa fie canditatul PSD in alegerile prezidentiale de la finalul anului, dupa ce premierul a anuntat ca va face acest lucru daca ii va cere partidul. In acest context, actualul parlamentar PMP a sustinut ca Dancila este constienta…