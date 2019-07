Dan Barna: Provocarea noului preşedinte va fi căderea actualului Guvern "In momentul de fata suntem in etapa alegerilor prezidentiale. Exista in Parlament instrumentul motiunii de cenzura.(...) Evident, provocarea viitorului presedinte, fie ca va fi dinspre USR-PLUS, fie ca va fi dinspre PNL, provocarea va fi aceea de a contribui in masura competentelor pe care le are la generarea unei majoritati in Parlament care sa duca la caderea acestui Guvern, pentru ca unu: nu exista solutie decat cea legala si pasnica de a scapa de acest guvern. Asta am spus: in masura in care reusim sa generam alegeri anticipate, lucrurile vor fi foarte clare si ar un beneficiu pentru Romania… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

