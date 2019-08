Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Presa Alde Neamț a transmis la redacție un material care atrage atenția asupra sondajului IMAS care se refera, in principal, la alegerile prezidențiale. Potrivit acestui sondaj, Calin Popescu Tariceanu ocupa poziția a doua, cu 14% din intenția de vot, pe cand Viorica Dancila ocupa poziția…

- Klaus Iohannis este favorit in cursa pentru un nou mandat la Palatul Cotroceni, arata ultimul sondaj realizat de IMAS, la comanda Europa FM. Calin Popescu Tariceanu se pozitioneaza pe locul doi, la aproape 30 de procente distanta. Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PNL s-ar situa…

- "Mi-as fi dorit sa nu vedem atata aroganta din partea domnului Vasilca. Aceasta demisie era necesara din prima zi, pentru gestionarea defectuoasa a cazului de la Olt, nu pentru prejudiciile de imagine aduse institutiei", a reactionat, pe Facebook, premierul Viorica Dancila, care a lansat un atac si…

- La scurt timp dupa demisia șefului STS, Viorica Dancila reacționeaza pe Facebook acuzându-l de aroganța și comenteaza ca s-ar fi așteptat ca președintele Klaus Iohannis ca nu l-a demis. De asemenea, premierul îl acuza și pe Dan Barna de „ieșire heirupista” și anunța ca ea însași…

- Viorica Dancila a transmis luni pe Facebook un mesaj dur la adresa șefului demisionar al STS, dar și la adresa lui Klaus Iohannis și a lui Dan Barna:Salut demisia șefului STS, pe care, insa, mi-aș fi dorit sa il motiveze ascultarea vocii societații și responsabilitatea fața de serviciul pe care…

- ”Sistemul si-a anuntat astazi decizia. Barna, candidat la prezidentiale si Ciolos premier! Totul decurge conform planului trasat. Ca sa ne ia dracu’ pe toti!”, a scris Codrin Stefanescu, duminica, pe Facebook. Liderii Aliantei 2020 USR-PLUS au anuntat oficial candidatura lui Dan Barna la alegerile…

- Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR PLUS. "In urma cu cateva ore ne-am ridicat de la masa. Am avut prima zi de discutii pentru constituirea unei aliante politice, dupa ce a trecut alianta electorala in urma alegerilor europarlamentare. Suntem in continuare…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține ca se poate face o legatura intre faptul ca președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia, iar ea a refuzat, ulterior fiind citata la DNA pentru audieri in cadrul unui dosar penal.Citește și: Viorica Dancila, dezvaluiri din ultima seara de libertate…