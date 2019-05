Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 10 – 12 mai, polițiștii Biroului Rutier Dej, Biroului de Ordine Publica și Secției 5 Poliție Rurala Dej au organizat și desfașurat o acțiune pe linia incalcarii regimului legal de viteza, a consumului de alcool și efectuarii de depașiri neregulamentare. Cu ocazia activitatilor desfasurate,…

- Peste 40 de sanctiuni contraventionale au aplicat politistii rutieri in primele trei luni ale acestui an, ca urmare a nerespectarii semnificatiei culorii rosii a semaforului electric. Au fost organizate sase actiuni. In perioada 1 ianuarie-31 martie a.c., oamenii legii au actionat in principalele intersectii…

- FOTO – Arhiva Marți, 16 aprilie, in intervalul orar 10.30 – 13.30, politistii din cadrul Politiei Municipiului Dej, in colaborare cu politistii Sectiei 5 Politie Rurala Dej, au actionat pentru prevenirea accidentelor rutiere pe raza de competenta teritoriala dar si pentru mentinerea unui climat de siguranta…

- Pe parcursul a sapte zile, politistii rutieri au actionat, la nivel judetean, cu toate aparatele radar, pentru reducerea numarului de accidente rutiere produse pe fondul nerespectarii vitezei. In perioada 1-7 aprilie a.c., politistii rutieri au actionat, la nivel judetean, cu toate aparatele radar,…

- Politistii buzoieni au aplicat 251 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea regimului legal de viteza in cadrul actiunii SPEED MARATHON ce s-a inscris in calendarul activitaților TISPOL. In perioada 1 – 7 aprilie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau…

- In perioada 4-7 martie 2019, politistii rutieri din cadrul I.P.J Alba in colaborare cu efectivele de ordine publica cu atribuții pe linia poliției rutiere, au organizat, pe raza judetului Alba, o actiune pentru creșterea gradului de disciplina rutiera. Au fost aplicate 822 de sanctiuni contraventionale,…

- Polițiștii din Borșa au acționat ieri, pe tot parcursul zilei, pentru prevenirea și combaterea accidentelor pe fondul vitezei excesive. Au fost oprite pentru verificari 37 de autovehicule care circulau pe drumurile publice care tranziteaza orasul. Pentru neregulile constatate polițiștii au aplicat 29…