- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat presei, luni, un raport al Parlamentului European din anul 2008 referitor la elaborarea unui plan european de gestionare a efectivelor de cormorani, in care se mentiona cresterea de peste 20 de ori in ultimii 25 de ani a acestor efective de pasari. De…

- Cormoranii sunt o foarte mare problema pentru acvacultura din Romania si pentru unii fermieri piscicoli care au fost nevoiti sa renunte la afaceri si sa se reprofileze din cauza pierderilor inregistrate si de aceea Comisia Europeana trebuie sa gaseasca solutii, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

