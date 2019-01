Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Cioloș a scris miercuri pe Facebook ca ”Executivul Grindeanu a adoptat pe repede înainte proiectul de lege a recursului compensatoriu pe care acum nu și-l asuma”, iar Legea a fost inițiata la propunerea lui Florin Iordache. Fostul premier Sorin Grindeanu vine…

- "Stenograma sedintei de Guvern din 31 ianuarie 2017 arata ca Executivul Grindeanu a adoptat pe repede inainte proiectul de lege a recursului compensatoriu pe care acum nu si-l asuma. Legea a fost initiata la propunerea lui Florin Iordache in aceeasi zi in care a fost aprobata si celebra OUG 13. Guvernul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a revenit, marti, cu explicatii privind proiectul de lege privind regucrsul compensatoriu. El spune ca Ministerul Justitiei nu a fost de acord cu modificarile propuse la Legea recursului compensatoriu si s-a exprimat in sensul ca acest act normativ este neconstitutional,…

- „Simple precizari: In repetate randuri, am aratat urmatoarele: proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost inițiat de catre guvernarea tehnocrata, faptul ca CSM (in componența anterioara) l-a avizat și a propus considerarea zilelor ca fiind executate, ca a fost adoptat de Parlament, ca a…

- "Da, cu siguranta, legea pensiilor, daca nu intra marti seara, va intra miercuri dimineata. (...) Nu puteam sa punem pe ordinea de zi a plenului de miercurea trecuta legea pensiilor. Sa va spun de ce nu a intrat. Raportul de la Comisia pentru munca a ajuns in ziua de miercuri. Nu puteam suplimenta…

- Proiectul legii pensiilor nu va intra, miercuri, in dezbaterea plenului Camerei Deputatilor, asa cum a anuntat cu o zi inainte presedintele Comisiei de munca a Camerei Adrian Solomon, informeaza surse parlamentare, preluate de Agerpres. Proiectul de lege nu se afla pe ordinea de zi a plenului,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost initiat sub guvernarea anterioara iar propunerea legislativa a fost transmisa de Guvern catre Senat inainte ca el sa fie numit ministru. Intr-un mesaj publicat duminica pe Facebook,…

- Tudorel Toader precizeaza ca proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost inițiat de „guvernarea anterioara” și ca studiul de impact se realizeaza in cadrul procedurii de legiferare, nu in faza de aplicare a legii. Toader mai spune ca proiectul a ajuns la Senat inainte sa fie ministru.„Simple…