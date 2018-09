Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca a demisionat din funcția de director general in urma cu doar 24 de ore, Ionel Danciulescu nu poate sta departe de Dinamo și de bunul sau prieten Claudiu Niculescu, aflat la debutul ca antrenor al "cainilor". Danciu a facut deplasarea la Galați, unde Dinamo intalnește Dacia Unirea Braila…

- Antun Palic s-a despartit in aceasta vara de Dinamo, echipa la care s-a intors dupa aventura din Belgia, de la Mouscron, unde a fost antrenat de Mircea Rednic. Croatul nu a plecat departe de Romania, semnand cu Sheriff Tiraspol, formatie din primul esalon din Moldova.

- Dacia Unirea Braila incheie prima zi dedicata 16-imilor de finala ale Cupei Romaniei prin meciul cu Dinamo, care are loc marți seara, de la ora 20.45. Organizatorii au decis ca jocul cu trupa antrenata de Florin Bratu sa se dispute la Galați, pe stadionul Oțelul. "Sigur ca interesul ar fi fost extraordinar…

- ASU Politehnica și Ripensia au avut nevoie de 120 de minute pentru a fi separate in turul IV al Cupei Romaniei. Invingatori au ieșit ”Baieții in ghete”, scor 2-1, prin ”dubla” lui Bogdan Bozian. Gazdele roș-galbene au evoluat insa in inferioritare numerica timp de aproape o ora dupa ce, in prima parte,…

- Micutul a fost transportat la Spitalul de Copii din Galati pentru evaluare si ingrijiri medicale. Politistii vor deschide o ancheta pentru a stabili circumstantele in care copilul a fost lasat nesupravegheat in piscina.

- Cabral și Andreea Ibacka sunt in culmea fericirii de cand au aflat ca vor deveni parinți. Cei doi au facut recent fericitul anunț, iar actrița este pentru prima oara in postura de mamica. In schimb, Cabral mai are o fiica adolescenta, Inoke (16 ani), din relația cu Luana Ibacka, care s-a transformat…

- Capitanul lui Dinamo, Dan Nistor, a fost imbiat de Gigi Becali si cu contract dublu, insa mijlocasul a declinat oferta celor de la FCSB. Dan Nistor a ajuns o piesa esentiala la noul Dinamo. Fanii, coechipierii nu concep echipa in absenta mijlocasului de 30 de ani, iar Florin Bratu a fost ferm cand…

- Un moment ce s-ar fi cerut solemn si urmat de o ampla dezbatere asupra motivelor pentru care statul roman nu isi respecta obligatiile constitutionale de a asigura dreptul la viata cetatenilor sai s-a transformat, marti, intr-un circ ieftin. Marti a avut loc sedinta Senatului Romaniei in care PSD si…