Dacia Duster 1.3 TCe de 150 CP este mai puternic decat Ford Kuga 1.5 Ecoboost, VW Tiguan 1.5 TSI si Opel Grandland X 1.2 PureTech

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, Renault a anunțat lansarea unui nou motor pentru modelul Duster, cel mai mic din gama. Dacia Duster va avea in gama un nou motor, 1.0 TCe 100, motor pe benzina, ce devine practic motorul entry-level al Duster. Pentru piața din Franța a fost anunțat la 12.490 euro, pe echiparea Acces,…

- Renault a anunțat lansarea unui nou motor pentru modelul Duster, cel mai mic din gama, unul care inlocuiește in sfarșit vechiul 1.6 Sce 115, care fusese retras inca de anul trecut, de la intrarea in vigoare a WLTP. Dacia Duster va avea in gama un nou motor, 1.0 TCe 100, motor pe benzina, care respecta…

- Acolo masina romaneasca nu se numste Dacia ci Renault si se produce in continuare in forma veche Duster I. Marea supriza este ca Duster I a primit recent cateva modificari senzationale precum aparitia in gama a unui motor Renault de 1.5 litri care ofera o putere maxima…

- Ford a prezentat joi primele imagini și detalii tehnice despre versiunea pentru circuit a supercarului GT. Aceasta a primit numele oficial Ford GT Mk II și mizeaza pe un motor Ecoboost de 3.5 litri care genereaza 700 de cai putere, cu 53 de cai putere in plus comparativ cu versiunea de serie. Acesta…

- Renault a prezentat a doua generație a mașinii electrice Zoe, cel mai vandut model 100% electric al marcii, noul Zoe avand o baterie mai mare și autonomie crescuta cu 20%. In primul trimestru al anului Zoe a fost al doilea cel mai vandut model electric in Europa, dupa Tesla Model 3. BMW i3, Nissan Leaf…

- In țara in care capii Bisericii sunt fotografiați coborand din mașini luxoase, Papa Francisc a ales o simpla Dacia Logan. Ii va inspira modestia lui pe liderii BOR? de Laura Ștefanuț Bleumarin, fara blindaje și cu geamurile lasate, Dacia Logan l-a purtat pe Papa de la aeroport la Palatul Cotroceni.…

- Ferrari a prezentat miercuri un model hibrid de automobil de lux, 4WD SF90 Stradale, care poate sa atinga o viteza maxima de 340 de klometri pe ora, transmite Reuters, citeaza ziaruldeiasi.ro.SUV-ul are un motor cu 1.000 de cai putere dezvoltat pentru Formula 1.

- Dotat cu un motor cu 1.000 de cai putere dezvoltat pentru Formula 1, noul automobil hibrid sport 4WD SF90 Stradale a fost prezentat la sediul istoric al companiei din Maranello, din apropiere de Modena, in nordul Italiei. Directorul general Louis Camilleri a descris automobilul ca fiind "uimitor, rapid…