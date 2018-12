Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Vaticanului, Greg Burke, și adjuncta sa, Paloma Garcia Ovejero, au demisionat. Burke, fost jurnalist la Time și Fox News, era de aproape doi ani și jumatate in funcție, iar Garcia Ovejero este prima femeie intr-o astfel de poziție la Vatican. Papa Francisc a acceptat demisiile…

- Papa Francisc va efectua o vizita in Bulgaria si Macedonia in perioada 5-7 mai anul viitor, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Vaticanului, Greg Burke, potrivit AFP."Acceptand invitatia inaltelor autoritati si ale Bisericii Catolice, sanctitatea sa papa Francisc va efectua o vizita in Bulgaria…

- Papa Francisc a suferit o cazatura in timp ce mergea pe jos catre resedinta sa de la Vatican, dar se simte bine, a declarat marti purtatorul de cuvant al Sfantului Scaun, Greg Burke, transmite agentia EFE. Suveranul Pontif revenea la ...

