Cutremur de magnitudine 7,7 în Ecuador, cu potenţial devastator. Panică în toată regiunea Epicentrul seismului a fost localizat pe teritoriul Ecuadorului, in localitatea Palora, la o adancime de 152 km. Cutremurul s-a resimtit in mai multe orase de granita, iar oamenii au iesit speriati din case, dupa cum reiese si din imaginile de mai jos. Cutremurul a fost resimtit intens pe o arie foarte larga in Peru si Ecuador, pana in zona de coasta a Ecuadorului. De asemenea, a fost urmat de mai multe replici care au intetit panica, cele mai mari fiind de 6,1 si 5,9, in zona Guayaquil. Un locuitor din orasul Cuenca, aflat la 250 km de epicentru, a descris cutremurul ca fiind… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

