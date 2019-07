Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter s-a produs, marți, in judetul Vrancea, la adancimea de 72 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 09:21, in judetul Vrancea.Seismul s-a produs la adancimea…

- Un nou cutremur a avut loc in Romania, in noaptea de sambata spre duminica dimineata. Seismul s-a produs in judetul Vrancea la ora 02.32. Cutremurul a inregistrat magnitudinea 2,7 si a avut loc la o adancime de 77 de kilometri.

- Cutremur cu magnitudine 4.1 in Costa Rica, la granita cu Panama. Seismul s-a produs la o adancime de doar 11 kilometri, anunta EMSC. In aceeasi zona, in urma cu cateva zile, pe 26 iunie, a avut loc un cutremur cu magnitudine 6.3, resimtit inclusiv in capitala San Jose. Cutremurul a…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 pe scara Richter s-a produs vineri 21.06.2019, la ora locala 07:57:16, in zona seismica Buzau - Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 145km si o intensitate de gradul 2. Cutremurul…

- Cutremurul produs in adancul marii a avut loc la ora locala 4:32 PM (09:32 GMT), la o adancime de 10 kilometri si a avut epicentrul la circa 88 de kilometri sud-vest de orasul Cilacap. Agentia indoneziana de climatologie si geofizica (BMKG) nu a emis niciun avertisment referitor la un potential…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, in județul Vrancea, la adancimea de 123 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 03:00, in județul Vrancea.…

- Un cutremur a avut loc sambata noaptea in regiunea seismica Vrancea, la ora 1,11 minute. Seismul a fost de 2,4 grade pe Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite ca in ziua de 01/06/2019 la ora 01:11:09 (ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat astazi, 1.05, la ora 09:00, un seism produs in Crisana, judetul Salaj.Seismul a avut magnitudinea 4.2 pe scara Richter si adancimea de 10km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Zalau 2km , Jibou…