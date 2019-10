Curtea Constituţională din Cehia respinge taxarea despăgubirilor acordate cultelor religioase Dupa mai multi ani de negocieri dificile, in 2013 s-a decis ca in schimbul proprietatilor confiscate de fostul regim comunist, un numar de 16 culte religioase din Cehia sa primeasca o compensatie financiara in valoare de 59 de miliarde de coroane (aproape 2,4 miliarde de euro) care urmeaza sa fie platita pe o perioada de 30 de ani. La inceputul acestui an, parlamentarii comunisti au trecut prin Parlament, cu sprijinul coalitiei guvernamentale condusa de premierul Andrej Babis, un act normativ care prevedea un impozit de 19% pentru despagubirile platite de stat cultelor religioase incepand din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

