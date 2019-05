Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock a anuntat sambata ca va intra in competitie pentru a deveni viitorul lider al Partidului Conservator, al cincilea candidat pentru a o inlocui pe Theresa May ca prim-ministru, informeaza Reuters. Hancock intra in cursa dupa fostul ministru de externe Boris…

- Hancock intra in cursa dupa fostul ministru de externe Boris Johnson, care este vazut ca favorit, actualul ministru de externe, Jeremy Hunt, secretarul pentru dezvoltare internationala Rory Stewart si fostul ministru al muncii si pensiilor Esther McVey. May și-a anunțat demisia May…

- Scoția ar trebui sa organizeze un referendum de privind independența înainte de sfârșitul mandatului actualului Parlament, în mai 2021, a declarat miercuri premierul Nicola Sturgeon, relateaza Reuters. ”Posibilitatea alegerii între Brexit și un viitor pentru Scoția…

- Camera superioara a parlamentului britanic (Camera Lorzilor) incepe joi dezbaterile asupra unui proiect de lege care sa il oblige pe premierul Theresa May sa incerce sa obtina o amanare a Brexit-ului pentru a impiedica o potentiala iesire dezordonata, fara acord, a Regatului Unit din Uniunea Europeana…

- Liderii europeni au ajuns la un acord in privința cererii Londrei de amanare a momentului retragerii Regatului Unit din UE. Acordul este insa unul condiționat, care nu exclude posibilitatea ca Brexit-ul sa fie unul dur. Amanunte, in corespondența de la Lucian Pirvoiu.

- Riscul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana in absenta unui acord s-a redus, insa mai este de lucru in privinta votului din parlament asupra acordului incheiat de premierul Theresa May si blocul comunitar, a afirmat luni ministrul de externe britanic Jeremy Hunt, potrivit

- Theresa May a declarat, sambata, ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana nu trebuie sa esueze, indemnand guvernul sa se concentreze pe realizarea Brexit-ului. Declarațiile premierului britanic vin in contextul in care se incearca obținerea unor modificari la pachetul de masuri privind Brexit-ul…