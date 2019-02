Curs BNR 27 februarie 2019

Leul s-a apreciat miercuri fata de moneda euro, Banca Nationala a Romaniei (BNR) afisand un curs de 4,7408 lei pentru un euro, in scadere cu 2,09 bani (-0,44%) fata de cotatia de 4,7617 lei stabilita in sedinta precedenta.

Leul a castigat teren si in fata dolarului american, cursul anuntat fiind de 4.1591 lei, mai mic cu 2,94 bani (-0,70%), in comparatie cu valoarea de marti, respectiv 4,1885 lei pentru moneda americana. De asemenea, moneda nationala s-a apreciat in raport cu francul elvetian, pana la un curs de 4,1734 lei, cu 1,46 bani sub cotatia anterioara (-0,35%), de 4,1880 lei…