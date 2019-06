Stiri pe aceeasi tema

- Sonimpex Topoloveni, singurul producator roman care a fost premiat cinci ani consecutiv cu stele Michelin, pentru produsele sale, de catre International Taste and Quality Institute din Bruxelles, face senzatie gustativa pe piata conservelor cu un produs uimitor: dulceața de lavanda. Aromata și parfumata…

- Calugarii de la Manastirea Sihastria Putnei, din judetul Suceava, sunt recunoscuti pentru maiestria cu care reusesc sa echilibreze bucatele pe care le pun pe masa credinciosilor in zile de sarbatoare. Intre retetele cunoscute si apreciate de vizitatori este si dulceata de soc.

- Rețeta de dulceața de cireșe, fara conservanți. Pentru ca suntem in plin sezon al cireșelor pietroase, negre, amare sau albe, iata o rețeta veche care sa te ajute sa realizezi o dulceața foarte buna pentru tine și familia ta

- Iata o rețeta de dulceața de flori de salcam, ușor de preparat, realizata dupa o rețeta veche. Pe langa aroma, parfum și gust, unice, aceasta dulceața are numeroase beneficii pentru sanatate

- Cum se prepara cafeaua turceasca la nisip. Rețeta secreta a turcilor. Cafeaua turceasca la nisip este o adevarata incantare pentru iubitorii acestei licori magice. Vrei sa o savurezi la tine acasa? Iata cum se prepara.

- Dulceața de cireșe este una dintre cele mai indragite deserturi! Perfecta pentru clatite, dar și pentru papanași și chiar ideala de a fi servita goala, ca și desert, aceasta se prepara rapid și nu ai nevoie de un buget mare pentru a cumpara cele necesare.

- Va propunem o reteta delicioasa de zacusca de peste, care este preluata din Cartea de bucate a Sandei Marin. Acest tip de zacusca se prepara destul de usor si nu va fi nevoie sa petreci prea mult timp in bucatarie.

- "Babele bucovinene" se prepara in tavi speciale din ceramica mai ales in perioada sarbatorilor pascale si nu lipsesc din cosul cu bunatati care se sfinteste in noapte de Inviere. Reteta este specifica zonelor Campulung Moldovenesc si Breaza.