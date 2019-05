Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit exit-poll-urilor PSD a ieșit la egalitate cu PNL. Pe langa acest lucru, referendumul pentru justiție, convocat de președintele Klaus Iohannis, a depașit pragul de validare. De asemenea, in strainatate din nou s-au format cozi uriașe ale romanilor care vor sa voteze.Citește și: SCENARIU…

- Prezenta la urne pe tara la alegerile europarlamentare a fost, duminica, pana la ora 19,00, de 42,87%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. In total au votat 7.832.880 de alegatori, dintre care in mediul urban - 4.503.162 si in rural - 3.329.718. !function(e,t,s,i){var…

- Prezența la vot pentru europarlamentare la nivel național se apropie de 42% pana la ora 16.00. Deja a fost depașita prezența totala de la alegerile europarlamentare din 2014 cu peste 10%. De asemenea, a fost depașita și prezența totala de la alegerile parlamentare din 2016 (39,49%). In județul Neamț,…

- Lugojenii incep sa iasa in numar mare la urne, iar la unele secții de votare s-au format cozi. Conform datelor Biroului Electoral Central, pana la ora 15, in municipiul Lugoj și satele aparținatoare, Tapia și Maguri, au votat peste 10.100 de persoane la alegerile Europarlamentare și peste…

- BEC: Ora 13.00, prezența la vot: 19,75% europarlamentare; 16,08% referendum Foto arhiva Prezenta la urne pe tara la alegerile europarlamentare a fost, duminica, pâna la ora 13,00, de 20%, potrivit datelor înregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. În mediul urban…

- Clujenii, tot mai mulți la vot. Aceștia sunt hotarați sa iși aleaga europarlamentarii, dar voteaza masiv și pentru referendumul convocat de președintele Klaus Iohannis pe tema Justiției. Potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central, pana la ora 12.00, numarul clujenilor care au trecut pragul…

- Prezenta la urne pe tara la referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis a fost, duminica, pana la ora 11,00, de 8,49%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. In mediul urban au votat 924.677 de alegatori iar in mediul rural - 627.604. Potrivit BEC, in Capitala…

- Prezența la vot la alegerile europarlamentare era, la ora 09.00, de 3,36%, mai mare decat cea inregistrata la aceeași ora la alegerile parlamentare din 2016 (2,5%). In București au votat 3,15% dintre votanții de pe liste, informeaza...