- La numai 70 de ani, singura și bolnava, Israela, fosta balerina și femeie de afaceri, a trecut in neființa. In urma ei, au ramas mulți prieteni care au iubit-o, multe regrete și o avere colosala. Deși erau divorțați, Liviu, fostul soț, aflat in Spania, a reacționat la aflarea veștii triste.

- Fosta soacra a lui Laurențiu Reghecamp a murit. Mariana trece prin clipe grele, dupa ce mama ei s-a stins din viața. Anunțul trist a fost facut pe contul de socializare. ”Viața este doar o clipa și moartea la fel”, a scris Mariana pe contul de socializare, unde a primit zeci de mesaje de incurajare.…

- Fondatorul companiei Amazon, cel mai mare retailer online din lume, este oficial cel mai bogat om de pe planeta.Astfel, Averea lui Jeff Bezos a ajuns la 127, 2 miliarde de dolari, detronându-l pe fostul șef al companiei Microsoft, Bill Gates, al doilea cel mai bogat om din lume.…

- Ioan C. Mihail, cunoscut de toți ca JEAN MIHAIL, a fost, probabil, cel mai bogat roman din perioada interbelica. Averea sa, uriașa, a fost comparata doar cu cea a ”Nababului” Cantacuzino, ori cu a marilor industriași Nicolae Malaxa ori Max Auschnitt. Avea moșii in șase județe, imprumuta statul și dispunea…

- Un barbat de 63 de ani din Barlad, judetul Vaslui, care traia de mai multi ani in Turcia, a fost declarat mort de instantele de judecata din Romania. Sotia a solicitat declararea judecatoreasca a mortii aratand ca barbatul nu a mai dat niciun semn de 17 ani.

- Fosta solista de la Ansamblul „Doina Gorjului", Maria Constantin, a spus ca un astrolog i-a prezis intr-o emisiune ca vor urma multi ani cu ghinion in viata ei. „Un domn astrolog mi-a prezis ca o sa am ghinion sapte ani...

- Josep Santacana a cerut custodia totala a celor doi copii, Arantxa si Leo, de 9 s 7 ani, invocand faptul ca fosta sportiva nu are capacitatea mentala pentru a se ocupa de acestia. Potrivit Marca, el s-a mutat cu noua sa partenera, cu care are o relatie de cateva luni. Arantxa Sanchez Vicario si Josep…

- Theilade avea 19 ani cand s-a alaturat echipei filmului regizat de Max Reinhardt si William Dieterle pentru Warner Bros. Ea a interpretat rolul Titania in secventa „Triumph of the Night". In timpul productiei Reinhardt a facut-o responsabila de coregrafia filmului. „Midsummer Night's Dream", adaptare…

- Rob Delaney, in varsta de 41 de ani, este un cunoscut actor, apreciat de publicul din Romania dupa ce jucat in "Catastrophe". Fiul lui, Henry, a murit dupa ce a fost diagnosticat cu o tumora pe creier. Diagnosticul i-a fost pus in anul 2016. Deși a suferit o intervenție chirurgicala, cancerul a…

- Presedintele rus Vladimir Putin a mostenit un modest apartament in centrul Tel Aviv-ului pe care el il oferise cadou profesoarei sale de limba germana din adolescenta, Mina Yuditskaya Berliner, scrie cotidianul is...

- Constantina Dita este in doliu. Sotia fratelui ei a murit, iar fosta campioana olimpica la maraton este foarte afectata de acest lucru. Pe pagina ei de Facebook, fosta campioana olimpica la maraton a publicat un mesaj emotionant.

- Constantina Dita (48 de ani) este in doliu, dupa ce sotia fratelui ei a murit. "Drum lin, in sus spre cer, cumnatica draga, Mariana Dita! Dumnezeu sa iti vegheze somnul de veci! Dumnezeu a decis sa te aiba langa el si te-a luat prea repede de langa noi. Te-ai stins putin cate putin sub privirile…

- Ingvar Kamprad, fondatorul Ikea, a murit saptamana trecuta, lasand in urma a opta cea mai mare avere din lume, estimata la 58,7 miliarde de dolari, potrivit indexului miliardarilor realizat de Bloomberg. Cu toate acestea, niciun membru al familiei sale nu va primi mostenire.

- Lavinia Tatomir, fosta partenera de viața a legendarului actor Adrian Pintea, are sufletul indurerat dupa moartea unui prieten drag. Lavinia Tatomir, care acum este casatorita cu un medic pe nume Laurențiu , este fosta soție a regretatului actor Adrian Pintea. Vedeta trece prin momente extrem de neplacute…

- Claudiu Raducanu a trecut in 2009 mai multe bunuri de valoare pe numele fostei sotii, dar si al mamei acesteia, prin intermediul unui contract de donatie. Dupa zece ani de casnicie a venit divortul, apoi partajul, iar fostul fotbalist a ramas aproape fara nimic. Episod ULUITOR cu Claudiu…

- Treisprezece persoane au fost descoperite luni, 29 ianuarie, muncind la negru la ferma nr. 6 Avicola de pe strada Margaritarului din Targu Jiu. Persoanele respective lucrau pentru o firma din Runcu contractata pentru a reabilita hala de catre i...

- Fondatorul IKEA, Ingvar Kamprad, a murit. Cel considerat unul dintre cei mai mari antreprenori ai secolului XX s-a stins din viața la varsta de 91 de ani. Era considerat cel mai bogat om de afaceri din Suedia, cu o avere estimata de presa suedeza la 65 de miliarde de euro.

- Era cel mai bogat om din Suedia, insa prefera sa mearga cu metroul. A reclamat o data o factura de 22 de dolari pentru un tuns in Olanda, așa ca s-a dus sa se tunda in țarile slab dezvoltate, precum Vietnam, pentru ca era mai ieftin. Purta numai haine second hand. Acesta era, pe de o parte,…

- Presa din Romania este in doliu. Dragos Bucurenciu, un jurnalist cu experiența a murit la doar 53 de ani. Colegii sai au fost cei care au facut tristul anunt. Cauza decesului nu a fost facuta publica.

- Am cunoscut in aceasta viata doua personaje GENIALE si vreo 5-6 minti sclipitoare. Plus foarte multi oameni normali si un numar infioratopr de cretini si caractere mizerabile. Neagu Djuvara a fost pentru mine Dumnezeul Povestilor. L-am cunoscut pe vremea cand eram Director General la Adevarul, un alt…

- Neagu Djuvara s-a stins joi, la varsta de 101 ani! Istoric, diplomat, filozof, jurnalist si romancier, Djuvara a fost una dintre cele mai indragite personalitati culturale ale Romaniei, apreciat pentru spiritul sau, pentru eleganta si pentru eruditia sa.

- Jurnalistul Nic Sarbu a murit la 43 de ani, dupa o ”uriașa suferința”. Anunțul a fost facut de soția sa, Simona Tache, la randul ei o cunoscuta jurnalista. „Nic nu mai este. Ultimul lui an a insemnat o uriasa suferinta, pe care a trait-o asa cum si-a trait toti cei 43 de ani. A fost bun, demn, rabdator…

- Doina Antoaneta Roșoga, primarul comunei Turburea in perioada anilor 1996-2000, a ramas, saptamana trecuta, fara titlul de „cetațean de onoare” al localitații, deținut de doar de un an și jumatate. Aleșii Consiliului Local Turburea, aceiași care au votat-o cetațean de onoare pe profesoara Roșoga,…

- Gabi Artene, fosta componenta a nationalei, care a fost diagnosticata cu o tumoare la urechea dreapta, a anuntat ca, in urma donatiilor primite in valoare de 17.500 de euro, se va putea programa pentru operatia din Italia. Gabi Artene a multumit ”marii familii a handbalului romanesc”, dar si necunoscutilor…

- Razboiul pentru avere in familia fostului patron al Hexi Pharma, mort in conditii dubioase pe 22 mai 2016, a ajuns la cote nebanuite. Partenera de viata a lui Dan Condrea, Uliana Ochinciuc, a castigat o noua runda din lupta in justitie cu fosta sotie a omului de afaceri si cu copiii acestuia. In conflictul…

- Fosta creatoare de moda a avut un frate care a sfarșit tragic. Acesta a murit inecat pe vremea cand era doar un copil. Zina Dumitrescu iși traiește batranețea intr-un azil de lux, din Ghermanești. Fosta creatoare de moda, despre care s-a spus ca ar avea un iubit la azil , a fost abandonata de fiul…

- Beyonce de Romania a primit, dupa luni bune, prima veste buna, imediat dupa Revelion. Astfel, fosta iubita a lui Nicolae Guța are toate motivele sa fie, acum, fericita, cu atat mai mult cu cat, in preajma Sarbatorilor de Iarna avea emoții cu privire la starea ei de sanatate.

- Fosta partenera de viața a regretatul actor Adrian Pintea este in doliu. Bunica sa a incetat din viața. Lavinia Tatomir a fost casatorita cu marele actor Adrian Pintea . Dupa moartea acestuia, Lavinia Tatomir și-a refacut viața alaturi de un barbat pe nume Laurențiu, cu care s-a casatorit in anul 2014.…

- La varsta cand altii devin bunici, pastorul Lazlo Tokes are deja doua casnicii la activ, iar acum o luna i s-a nascut al cincilea copil. Mai mult decat atat, el pare sa-si fi incheiat si socotelile cu fosta lui sotie, Edith, pentru ca judecatorii au ajuns deja la un verdict cu privire la impartirea…

- Lista cu toate personalitatile, in ordine cronologica, care au murit in acest an, potrivit rador.ro. 4 ianuarie – Muizicianul constantean GHEORGHE PARNICA, reputat violonist si dirijor, a murit la varsta de 86 de ani 4 ianuarie – CONSTANTIN CIUCEANU, luptatorul anticomunist din Munții…

- Mihai I a murit lasand in urma o avere demna de un rege. Poporului sau, i-a trasmis lectia iubirii fata de tara. Iar pentru urmasi, a lasat bunuri si proprietati de peste 60 de milioane de euro. Toate se vor imparti intre cele cinci fiice ale sale.

- Satoshi Nakamoto, inventatorul Bitcoin, are o avere estimata la 17 miliarde pe baza valorii de astazi a monedei digitale. Astfel, acesta ar fi al 52-lea miliardar al planetei și, daca prețul Bitcoin crește in același ritm, atunci ar putea ajunge chiar și primul trilionar al planetei, potrivit Mashable.…

- Salman Khan, din nou in centrul atentiei, cu fosta lui iubita, Katrina Kaif. Starul de la Bollywood, alaturi de intreaga familie, a participat la un important eveniment al celei care e supranumita mama din filme a lui Salman.

- O fosta profesoara a femeii care si a pierdut viata seara trecuta in statia de metrou a postat un mesaj pe pagina personala de Facebook.ldquo;Din nefericire, fata impinsa la metrou seara precedenta este fosta noastra absolventa, Alina Ciucu. Drum lin, printre stele, Alina "Tanara de 25 de ani a fost…

- Conor McGregor a fost filmat cu o blonda "focoasa", alaturi de care a petrecut toata noaptea. Kamila Kostka este o balerina ce lucreaza ca "fata cu sampania" intr-un club de fite din Londra. Fata merge la masa clientilor ca hostess atunci cand acestia comanda sampanii scumpe, iar de data aceasta…