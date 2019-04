Stiri pe aceeasi tema

- Elevii Școlii Gimnaziale Ruginești au participat la activitați de impadurire organizate de Silvicultorii de la Ocolul Silvic Panciu in cadrul Lunii plantarii arborilor (15 martie – 15 aprilie) – „Conteaza pentru viitor”. La acțiunea desfașurata in satul Anghelești, comuna Ruginești, au participat 110…

- Delegatia PSD la discutiile cu presedintele Klaus Iohannis, programate vineri, de la ora 11:00, este formata din vicepresedintele Camerei Deputatilor Eugen Nicolicea si din doi fosti detinuti politic care au fost inchisi la Penitenciarul Aiud. Unul dintre cei doi disidenti este insa Ioan Muntean, un…

- Delegatia PSD la discutiile cu presedintele Klaus Iohannis, programate vineri, de la ora 11:00, este formata din vicepresedintele Camerei Deputatilor Eugen Nicolicea si din doi fosti detinuti politic care au fost inchisi la Penitenciarul Aiud.

- Delegatia PSD la discutiile cu presedintele Klaus Iohannis, programate vineri, de la ora 11:00, este formata din vicepresedintele Camerei Deputatilor Eugen Nicolicea si din doi fosti detinuti politici care au fost inchisi la Penitenciarul Aiud.

- Acțiunea ”Fii pregatit! Ajutorul tau conteaza!”, care se adreseaza elevilor din clasele V-VIII din unitațile de invațamant din Alexandria, demarata in data de 15 martie, a continuat zilele trecute la Școala Gimnaziala ”Mihai Viteazul” din municipiul reședința de județ. Dupa ce luni, 25 martie 2019,…

- Horoscop 14 martie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 14 martie 2019 - Berbec: Ai șansa de a ajunge la o ințelegere profunda a unor probleme din trecut, legate sau nu de familie. Poate fi un inceput de vindecare a acestor rani ale sufletului tau. Horoscop 14 martie 2019 - Taur:…

- Loredana Groza a starnit din nou un val de critici pe contul ei de Instagram, acolo unde a postat recent o fotografie cu ea. Internauții sunt foc și para de cand au realizat ca vedeta a apelat la mai multe intervenții chirurgicale și nu rateaza nicio ocazie de a o critica.

- Deputatul de Timiș Adrian Pau, cel care a anunțat, sambata, ca parasește PSD și se inscrie in Pro Romania, sustine ca a luat decizia dupa ce a constatat ca partidul a luat-o pe un drum greșit, fiind o formațiune in care "conteaza o singura voce și un singur interes"."In urma cu un an și jumatate,…