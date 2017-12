Cu ce venituri incheie acest an marile retele de servicii medicale private din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- InaltPreaSfintitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va incheia cu inima senina anul 2017, in ciuda problemelor cu legea pe care le-a avut, in premiera pentru un ierarh din Romania. Anul 2017 i-a adus un dosar DNA in cazul fermei de la Nazarcea, in care a primit masura de control judiciar de care a…

- Piata vanzarilor si inchirierilor de avioane private a inceput sa fie din nou de interes pentru oamenii de afaceri din Romania, numarul persoanelor care calatoresc in acest mod avand un trend ascendent fata de anul anterior. 0 0 0 0 0 0

- Piata vanzarilor si inchirierilor de avioane private a inceput sa fie din nou de interes pentru oamenii de afaceri din Romania, scrie Agerpres. Inchirierea unui avion privat ajunge sa coste 8.000 de euro pentru o ora de zbor.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a reiterat la Consiliul European de la Bruxelles angajamentul Romaniei de a participa la PESCO si sustinerea de catre tara noastra a accesului deschis si echitabil al industriilor nationale de aparare si al IMM-urilor…

- Luna trecuta, au fost livrate in regiune aproximativ 1,18 milioane de vehicule, fața de 1,25 milioane de unitați in perioada similara din 2016. EFTA (Asociația Europeana a Liberului Schimb) este alcatuita in prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aproape toate…

- Bolnavii de cancer vor putea beneficia de tratament și in institutii medicale private. Un proiect de lege in acest sens a fost adoptat astazi in lectura finala de Parlament. Documentul a fost inițiat de un grup de deputați printre care și speakerul Andrian Candu și stabilește ca institutiile medico-sanitare…

- In Bucuresti, gradul mediu de ocupare a hotelurilor a ajuns la 74%. Datele recente privind vanzarea com­ple­xului hotelier Radisson din Capitala de catre Elbit Imaging, contra sumei de 169,2 mil. euro, reprezinta un semnal pozitiv in piata si pune Romania sub lumina reflectoarelor, in­cu­rajand…

- Agenția Initiative estimeaza ca piața de media din Romania a crescut cu 11% anul acesta, iar in 2018 se va majora cu 13%, potrivit datelor actualizate ale raportului Media Fact Book. Aceasta evoluție depașește ușor prognoza realizata la lansarea raportului, in luna iunie, cand agenția anticipa o creștere…

- Finalul acestui an este unul de cosmar pentru Alin Tosca! Internationalul roman o tine din greseala in greseala la Betis Sevilla, iar presa din Spania il face praf de fiecare data. Nici conducerea clubului andaluz nu il mai are la inima pe jucatorul trimis in La Liga de Gigi Becali pentru un milion…

- Romania a obtinut recunoasterea definitiva a Marii Unirii abia dupa doi ani. Noile sale granite au fost recunoscute prin Tratatul de la Trianon, la 4 iunie 1920. Unirea a primit si sarbatoarea pe care o merita, pe 15 octombrie 1922. Atunci, Regele Ferdinand si Regina Maria au fost incoronati in noua…

- La jumatatea anului 2017, in jur de 98% dintre gospodariile din Romania beneficiau de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale furnizate contra-cost, fiind inregistrati peste 7,3 milioane de abonati, in crestere anuala cu 2,5%, a anuntat miercuri arbitrul telecom (ANCOM). Dintre acestia,…

- Piata romaneasca genereaza 35% din businessul companiei japoneze in regiunea balcanica. Fujitsu, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii IT din lume cu afaceri la nivel global de peste 40 mld. dolari, estimeaza pentru anul fiscal aprilie 2017 - martie 2018 o crestere a businessului…

- "Impozitul pe profit a scazut cu 6,2%, TVA a scazut cu 129 milioane lei, accizele cu peste 800 milioane, iar impozitele si taxele pe proprietate cu 634 milioane de lei. Investitiile din bani publici au scazut cu 20.3%, iar investitiile din fonduri europene au scazut cu 23.1% fata de 2016... In 2016,…

- Piata rezidentiala din Romania pare sa fie la varful unui ciclu de crestere, fiind caracterizata de un grad mare de fragmentare, asimetrie si polarizare, precum si de dependenta de programul Prima Casa, arata o analiza realizata de Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. …

- Editia a XII-a a Top 100 cele mai valoroase companii din Romania este cea mai interesanta din 2008 pana in prezent. In sfarsit, anii neintrerupti de crestere economica se vad si in rezultatele companiilor. In afara de cresterile de business, listarile Medlife si Digi au adus o lumina noua…

- Companii straine și romanești, in special din IT și outsourcing s-au reunit, recent, la București, la conferința anuala a ABSL Romania, Asociația liderilor din domeniul serviciilor pentru afaceri. Catalin Iorgulescu, vicepreședinte al ABSL Romania, a declarat, pentru StartupCafe.ro, ca decizia Guvernului…

- Romanii care au cumparat actiuni in ofertele publice initiale (IPO) desfasurate pe bursa in ultimii patru ani au inregistrat castiguri semnificative in primele zile dupa intrarea la tranzactionare. Pe termen mediu si lung insa, nu toate oferte s-au dovedit castigatoare, investitorii din IPO-ul Nuclearelectrica…

- Liberalizarea pieței de energie este un proces cu reale avantaje pentru consumatori, dar, din pacate, acesta a fost asociat cu creșterea continua a prețurilor, a declarat, astazi președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER), Ion Lungu.

- Daca ți-era dor sa cumperi cartofi și pietre in cutii de iPhone, de acum o vei putea face și prin intermediul Facebook Marketplace, care se lanseaza oficial in Romania. Piața de vanzari online s-a dezvoltat și diversificat destul de mult in ultimii ani, astfel ca ai acum o mulțime de site-uri pe care…

- Procentul de plata catre Pilonul II de pensii se reduce de la 5,1% la 3,75%, fara a fi afectata valoarea nominala din prezent, anunta Guvernul intr-un comunicat. "Mai precis, suma care este achitata astazi catre administratorii Pilonului II va fi cel putin aceeasi, anul viitor, dar scaderea…

- Salarii de pana la 1.500 de euro pe piața muncii – VEZI cine angajeaza Firmele din Romania au pus la bataie mai multe joburi, iar viitorii angajați ar putea primi chiar și 1.500 de euro. Bineintețes, daca au pregatirea necesara. Producatorul german de cabluri pentru industria auto Leoni cauta 175 de…

- Ministerul Sanatatii si Ministerul Turismului vor include serviciile medicale din Romania in pachete turistice, astfel ca pacientul care doreste sa se trateze in Romania va beneficia, pe langa tratamentul medical de care are nevoie, de transport, cazare, masa si de vizitarea unor obiective turistice,…

- vezi prezentarea Piata de masini electrice noi din Romania a inregistrat dupa primele 9 luni o crestere de opt ori fata de anul 2016, ajungand la 127 de unitati, iar motivul este reducerea de aproape 10.000 de euro acordata de stat prin programul Rabla Plus, fara casarea unei masini vechi, reiese…

- Piața de electricitate din Romania este dominata in continuare prea mult de contractele pe termen scurt, insa autoritațile nu au facut nimic pana acum sa schimbe acest lucru, dupa criza din energie din acest an, a declarat, luni, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, intr-o conferința…

- In urma analizei privind piata primara a lemnului din Romania, Consiliul Concurentei a constatat o serie de disfunctionalitati in aprovizionarea populatiei cu lemne de foc, care s-ar putea repeta si in aceasta iarna, daca nu se scot pe piata cantitati de masa lemnoasa programate la recoltare pentru…

- Piata neagra a tigaretelor a scazut in luna septembrie la 15%, cu 1 p.p. mai putin decat in iulie, revenind la nivelul din vara anului 2016. Romania ramane sub media europeana, de 10%. Piata neagra a tigaretelor a inregistrat in 2016 un nivel mediu de 16,8%, cel mai ridicat nivel din 2011. „Regiunea…

- Noua unitate de producție va avea 7.500 de metri patrați și pana in 2019 va angaja 250 de oameni. „Suntem incantați de noua noastra locație, care este plasata strategic, crește capacitatea de producție pentru piața europeana și ne permite sa imbunatațim suportul acordat clienților.…

- Wargha Enayati, medicul care a fondat reteaua medicala privata de sanatate Regina Maria, unul dintre cei mai mari jucatori din sectorul privat de sanatate, a cumparat revista Viata Medicala dupa un an de negocieri cu cei noua actionari ai publicatiei saptamanale. Revista intra in portofoliul MedicHub,…

- De cand a preluat franciza Remax, Adrian Alexandrov a adoptat o tinuta de businessman impecabila. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , l-a intalnit pe logodnicul Elenei Udrea la o intrevedere "de afaceri". Daca iubitul fostului ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului a preferat sa consume…

- Pentru prima data toti asiguratorii indeplineau, la data de 30 iunie 2017, conform datelor raportate, cerințele minime de capital (MCR) si cerintele de capital de solvabilitate (SCR), conform Regimului Solvency II. Valoarea fondurilor proprii eligibile, la finalul primului semestru al anului…

- In top 20, pe primele trei locuri sunt Sanador, MedLife din Bucuresti si Red Hospital Sf. Sava din Iasi. In clasament se regasesc si alte unitati private cunoscute publicului larg cum ar fi Regina Maria sau Medicover. De subliniat, ca Red Hospital Sf. Sava din Iasi are ca domeniu principal de activitate,…

- ”Suntem in etapa in care introducem produsele pe piața romaneasca. Ne intalnim, in Romania, cu mai mulți reprezentanți ai agențiilor medicale, pentru a stabili care sunt cerințele și ce produse ar putea fi implementate in Romania”, susține directorul companiei, Rick Hughes. El precizeaza ca intenția…

- Liderul pieței de servicii medicale private din Romania, MedLife, a anunțat semnarea achiziționarii pachetului 100% de acțiuni a diviziei de servicii medicale Polisano, unul dintre cei mai mari operatori medicali privați din Romania, potrivit unui comunicat al companiei.

- Electrica Furnizare este in continua dezvoltare a activitații și extindere. In urma unui studiu de piata efectuat anul trecut, societatea a demarat acțiunea de obținere a licenței de furnizare de gaze naturale. In conformitate cu decizia ANRE 103312.07.2017, compania a obținut licența pentru a furniza…

- BCR, cea mai mare institutie de credit dupa active de pe piata locala, a urcat dupa primele opt luni din acest an in clasamentul dea­lerilor primari pe pia­ta titlurilor de stat, sarind pe primul loc. Pozitia de lider pe aceasta piata a fost ocu­pata la finele anului 2016 de Raiffeisen Bank,…

- In acest moment, pe piata din Romania sunt la mare cautare agentiile imobiliare si firmele de constructii. Desi nu va vine sa credeti, in Romania se constuieste mult, proiectele guvernamentale de tipul “Prima Casa” si dezvoltarea econimica inregistrata pe piata de profil, au dus la cresterea…

- Masa rotunda cu tema "Exista o piața de export pentru literatura romana?" va avea loc sambata la standul Romaniei de la Targul Internațional de Carte de la Frankfurt, informeaza un comunicat al Ministerului Culturii și Identitații Naționale transmis vineri AGERPRES. Evenimentul…

- Cei mai mari cinci jucatori de pe piata serviciilor medicale private au finalizat anul trecut cu afaceri totale de 1,5 miliarde de lei (337 mil. euro), in crestere cu 22% fata de anul anterior si au bugetat in acest an un avans tot cu doua cifre, semn ca sectorul serviciilor medicale private ramane…

- Clasamentul celor mai mari unitati spitalicesti private din Romania in 2016 arata ca primele 20 de spitale private din piata locala au jumatate din numarul total de paturi din sistemul privat, potrivit unei analize a ZF pe baza datelor de la Ministerul Sanatatii si de la Institutul National de Statistica.

- Intero Cloud Management a anuntat astazi lansarea primului sau sistem de management online pentru clinici si spitale: InteroCloud Practice Management bazat in cloud.Intero Cloud Management a dezvoltat un sistem software 100% online, accesibil de pe orice dispozitiv si din orice locatie, care…

- Majorarea indicelui ROBOR din ultima perioada ar putea avea la baza sporirea anticipațiilor inflaționiste și a celor de creștere a dobanzii de politica monetara, a explicat marți pentru AGERPRES președintele CFA Romania, Adrian Codirlașu. "Am avut o majorare a anticipațiilor inflaționiste…

- MedLife, liderul pietei serviciilor medicale private, care s-a listat pe Bursa din Bucuresti in decembrie anul trecut, si-a crescut afacerile in primul semestru din acest an cu 30%, pana la 301 milioane lei, avansul fiind sustinut de toate liniile de business ale grupului, potrivit datelor din raportul…

- HMD Global, compania care deține licența exclusiva a brandului Nokia pentru telefoane si tablete si care opereaza sub conceptul „The Home of Nokia Phones”, anunta ca Nokia 8 va putea fi achiziționat și in Romania de la toți operatorii și mari retaileri- Orange, Vodafone, Telekom, Altex, Flanco și eMAG.

- Operatorii de servicii medicale private au investit milioane de euro in dezvoltarea de unitati spitalicesti, dar si in laboratoare medicale si ambulatorii de specialitatate, infrastructura medicala ce ofera pacientului acces la consultatii, analize, dar si la interventii medicale. Anul trecut, numarul…

- NN Pensii Private, cel mai mare administrator de pensii private din Romania cu 36% cota de piata, si-a lichidat in primul semestru detinerile pe care le avea la patru societati de investitii financiare (SIF-uri) si la Oil Terminal (OIL), cel mai mare operator portuar din Romania, potrivit raportului…

- Alte cateva sute de medicamente generice cu preturi mici risca sa dispara de pe piata in urmatorul an din cauza cresterii preturilor la combustibil si a modificarilor de reglementare a preturilor in alte tari europene care au Romania ca tara de referinta, afirma Asociatia Producatorilor de Medicamente…

- Agentia FTSE Russell nu a promovat bursa bucuresteana la categoria de piata emergenta, ocazie care ar fi putut sa deschida calea pietei de capital locale la mai multe clase de investitori si sa spere astfel la un peisaj bursier mai dinamic. Romania ramane pe lista de monitorizare, in vreme…