Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, a anuntat, joi, ca-si retrage sprijinul pentru guvernul condus de Giuseppe Conte si a cerut alegeri anticipate. Decizia vine pe fundalul unui conflict de durata intre partidele din coalitia de guvernare, accentuat in ultima perioada de disputele create in jurul unui plan de construire a unei cai ferate de mare viteza, precum si a cresterii semnificative in sondaje a gruparii conduse de Salvini.