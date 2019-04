Criză de forță de muncă: O companie de medicamente recrutează oameni din shaormerii Companiile din Romania sunt disperate sa gaseasca angajati. Unii directori recunosc deschis ca accepta pe oricine se potriveste cat de cat descrierii din fisa postului si vrea sa invete la noul loc de munca. 80 la suta dintre proaspetii salariati sunt specializati la locul de munca. Specialistii in resurse umane promit beneficii suplimentare, cum ar fi abonamente de sanatate si sala de sport, dar si salarii mai mari decat in anii trecuti. Cu toate acestea, lefurile sunt inca sub cele din vestul Europei si cu 40 de procente. Mai multe, pe stirileprotv.ro . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criza de pe piața forței de munca determina tot mai multe companii, in special din construcții, industria prelucratoare, retail și servicii, sa se indrepte spre atragerea muncitorilor straini. 6 din 10 oameni de afaceri ar vrea sa aduca forța de munca din afara țarii, arata rezultatele unui barometru…

- Criza de pe piata fortei de munca determina tot mai multe companii, in special din constructii, industria prelucratoare, retail si servicii, sa se indrepte spre atragerea muncitorilor straini, iar 6 din 10 oameni de afaceri ar vrea sa aduca forta de munca din afara tarii, arata rezultatele unui barometru…

- Criza de pe piața forței de munca determina tot mai multe companii, in special din construcții, industria prelucratoare, retail și servicii, sa se indrepte spre atragerea muncitorilor straini. 6 din 10 oameni de afaceri ar vrea sa aduca forța de munca din afara țarii, arata rezultatele unui barometru…

- Companiile de asigurari din Romania au vandut anul trecut polite de asigurari de sanatate cu o valoarea cumulata (prime brute subscrise) de aproximativ 335 milioane lei, in crestere cu aproximativ 60% fata de anul precedent. Acest avans spectaculos...

- Aproape sapte din zece angajatori spun ca au avut profituri si cifre de afaceri mai mici din cauza lipsei de angajati, potrivit unui sondaj publicat marti de platforma BestJobs. Criza de specialisti si deficitul de forta de munca de pe piata fac parte din discursul majoritatii companiilor…

- Deputatul PMP Robert Turcescu a declarat vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Bistrița, ca cel mai important lucru pentru romani este sa scape „de gașca de analfabeți și golani care se afla in momentul de fața la conducerea Romaniei”, din cauza careia romanii sunt divizați și aleg tot mai…

- "Cand creezi impredictibilitate prin modificari frecvente ale Codului fiscal si prin masuri care descurajeaza investitiile, apoi vii si suprataxezi bancile sau suprataxezi chiar si companii de stat, rezultatul este ca nu mai investesti, bancile nu mai pot sa dea credite, trebuie sa plateasca taxe…

- Obținerea unei autorizații de funcționare poate dura ani de zile, in funcție de volumul de reparații pe care il cere o anumita cladire, insa nu aceasta este cea mai mare problema pe care sectorul de construcții o intampina atat in București, cat și in toata țara: ”Avand in vedere volumul foarte…