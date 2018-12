Creierul guvernării, delir total la Antena 3 "O propaganda ieftina pe care o face OMV Petrom prin acest comunicat. Nu au spus pana azi daca a fost respectat acel contract de privatizare. Al doilea lucru la care trebuie sa raspunda OMV e de ce, deși avem o decizie a ICCJ și a Curții de Conturi, prin care OMV au vaduvit bugetul statului prin 2 miliarde de dolari pentru ca șeful ANRM nu a modificat legea. In schimb avem o solicitare de a plati 700 mil euro, niște despagubiri pentru investiții facute in Romania. Adica solicitarea de a plati e mai mare decat investițiile facute in Romania. Aceasta societate sa spuna ca e afectata societatea energetica.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a declarat miercuri ca reacția OMV Petrom, companie ce a anunțat ca masurile fiscale vor avea un puternic impact negativ asupra sectorului energetic, este o propaganda ieftina."O propaganda ieftina pe care o face OMV Petrom prin acest…

- Fragment din comunicatul transmis de OMV Petrom "Este pusa in pericol securitatea energetica, productia de gaze va scadea in mod abrupt iar imprumuturile semnificativ mai scumpe vor creste. Proiectul OUG cu privire la noile masuri fiscale va pune un puternic impact negatic asupra sectorului energetic,…

- Ieri, comisarul european Corina Crețu a reacționat la ultimele atacuri lansate la adresa sa de Darius Valcov, consilierul premierului Dancila, ea spunand ca nu este prima data cand oameni din partidul de guvernamant o ataca, pe ea sau pe prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, care…

- Principala televiziune de propaganda, Antena3, l-a chemat in prime time pe Darius Valcov, consilierul lui Dancila condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru coruptie. Valcov a delirat in direct o ora intreaga, punandu-l de cateva ori in incurcatura chiar si pe moderatorul Razvan Dumitresu.…

- Plecarile in strainatate ale medicilor, dupa majorarile salariale din sanatate, au scazut cu 45 – 50 la suta și exista foarte multe solicitari depuse de medici pentru a se intoarce in Romania, spune ministrul Sanatații, conform Mediafax.Intrebata luni, la Bistrița, daca dupa majorarile din…

- "Exista niste date partiale, pentru ca noi am cerut un audit al Curtii de Conturi pe aceasta zona, si s-au prelucrat niste date statistice pana in luna august. Da, cererile depuse de medici pentru a pleca in strainatate, pentru acele certificate de conformitate, au scazut cu aproximativ 45-50%. Exista,…

- Directorul general al Institutului de Studii Financiare (ISF) Bucuresti, Ion Stancu, a declarat miercuri, la Targu Mures, la dezbaterea "O istorie a invatamantului financiar romanesc" din cadrul proiectului cultural "100 de ani in 10 zile", ca Romania a avut nesansa, din 1950 incoace, sa se rupa…

- Potrivit unui comunicat al institutiei, dupa mai mult de 13 ore de negocieri, Consiliul ministrilor Mediului din Uniunea Europeana a aprobat marti, 9 octombrie 2018, noua forma a Regulamentului privind standardele de emisii CO2 pentru autoturisme si vehicule comerciale usoare. Astfel, a fost mentinuta…