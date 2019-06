Copilul dispărut pe râul Olt, găsit după 4 zile Un copil de 13 ani ce a fost dat disparut de 4 zile a fost gasit. Adolescentul a fost luat de curenți in timp ce se afla la scaldat pe raul Olt, susține Romania TV. Incidentul a avut loc in zona localitații Gaești, in apropierea barajului. Prietenii acestuia au ieșit din apa și au sunat imediat la 112. Pentru a ușura operațiunea de cautare a pompierilor a fost redus la jumatate debitul de uzinare și deversare din baraj. Autoritațile au intervenit zi de zi pentru cautarea copilului, iar astazi trupul neinsuflețit al acestuia a fost gasit de pompieri. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

