Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut la Curtea de Justitie a UE un proces cu Comisia Europeana din cauza ca a contestat prea tarziu la instanta europeana o decizie pronuntata initial de Comisie in iunie 2018. E vorba de corectii financiare aplicate de Bruxelles din cauza ca APIA, aflata in subordinea Ministerului…

- ”Am spus in repetate randuri ca Romania a cazut victima in campania electorala europeana si pare ca asistam la o competitie in care castigator va fi desemnat cel care ameninta cel mai mult tara noastra. Iata si o posibila dovada. In timpul conferintei de presa de ieri, un jurnalist l-a intrebat pe…

- Eurodeputatul roman ii cere socoteala celui german pentru „dublul standard” Eurodeputatul ALDE Renate Weber a transmis, marti, o scrisoare catre presedintele Parlamentului European Antonio Tajani si colegilor europarlamentari - intre care cel mai vehement impotriva Romaniei s-a ,anifestat germanul Weber,…

- Liderul USR București, Roxana Wring, consilier în CGMB, a sesizat marți Comisia Europeana privind ajutorul de stat ilegal acordat companiilor municipale de catre primarul Gabriela Firea. Ea spune ca aceste companii au beneficiat de nu mai puțin de 600 de milioane de euro din bugetul Capitalei,…

- ”Ne-am oferit, noi cei de la Comisia Europeana, sa facem studiul de fezabilitate pentru autostrada A8, care ar lega Moldova de vestul european. Interesul nostru la Comisia Europeana este ca toate aceste lucruri sa se faca. Avem toata flexibilitatea. In privința spitalelor regionale, știți foarte…

- Comisia Europeana va revizui lista sa neagra impotriva spalarii banilor in asa fel incat sa-si asigure sprijinul statelor membre, a declarat joi comisarul european pentru justitie Vera Jourova, relateaza dpa. Intr-o lovitura data Comisiei, statele membre au respins oficial joi un proiect…

- El a trimis intrebari comisarului Corina Cretu pe subiect si publica raspunsul primit. "Ministerul Transporturilor ne-a informat ca a primit o cerere pentru revizuirea studiului de fezabilitate a legaturii rutiere dintre Targu Mures si Targu Neamt. Potrivit ministerului, licitatia pentru realizarea…

- Mihai Șora indeamna in continuare la proteste in Piața Victoriei, ca urmare a modificarilor aduse Legilor justiției, adoptate marți prin ordonanța de Urgența a Guvernului. Filosoful, in varsta de 102 ani, avertizeaza ca "vom deveni in curand provincie ruseasca". Șora a publicat pe Facebook un mesaj…