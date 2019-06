Stiri pe aceeasi tema

- Marian Voicu (producator tv), Gabriela Avram (jurnalist tv senior), Horia Grusca (producator tv), Radu Aurel Tudor (jurnalist tv) si Ion Banu (producator tv) au fost alesi pentru calitatea de membri ai Comisiei de Etica si Arbitraj din SRTv, in urma scrutinului organizat in zilele de 11 si 12 iunie…

- La nivel național, observam un premier Viorica Dancila dispusa la concesii in serie de la linia trasata de Liviu Dragnea, doar pentru a-și pastra poziția și pentru a „da bine” in fața mesajelor transmise in mod clar, prin vot, de catre cetațeni. Pe de alta parte, Opoziția este fragmentata…

- Serviciile foodpanda, platforma de food ordering din Romania, acopera circa 45% din populația urbana a țarii, raportat la cifrele furnizate de Institutul Național de Statistica. In prezent, platforma opereaza in 15 orașe mari din țara (București, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Iași, Constanța, Sibiu,…

- Peste 200 de studenți și profesori de la cele mai importante facultați de drept din Romania și Republica Moldova, prezenți la UniBuc Peste 200 de studenți și cadre didactice de la cele mai importante facultați de drept din Romania și Republica Moldova vor participa, in perioada 17-20 aprilie 2019, la…

- Concursul Național pentru elevi deficienți de auz, ediția a IX-a, are loc la Timișoara. 89 de elevi din 14 instituții de invațamant special din țara, alaturi de profesorii lor indrumatori, se afla la Timișoara la cea de-a IX-a ediție a Olimpiadei inscrisa in Calendarul Concursurilor Naționale Școlare.…

- Postul de televiziune Digi24 va lansa o noua grila in luna aprilie, cand 18 echipe de corespondenti vor prelua activitatea fostelor statii regionale Brasov, Constanta, Cluj-Napoca, Craiova, Galati, Iasi, Oradea si Timisoara.Echipele de corespondenti vor prelua activitatea asigurata anterior…

- Potrivit paginademedia.ro, Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat solicitarea RCS de a retrage cele opt licențe regionale Digi 24. Licențele pentru televiziunile regionale din orașele: Brașov, Constanța, Cluj-Napoca, Craiova, Galați, Iași, Oradea și Timișoara dateaza din anul 2012.…

- In perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019, in cadrul proiectului „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor” - cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839, s-a realizat o cercetare sociologica privind percepțiile…