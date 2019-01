Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit de gripa, în Spitalul Județean din Constanța, niciunul dintre pacienți nefiind vaccinat antigripal. Rezultatele care au confirmat prezența virusului gripal în cele doua cazuri au fost primite miercuri. Potrivit reprezentanților Spitalului Clinic Județean de Urgența…

- Conducerea SCJU “Sf. Apostol Andrei” Constanța aduce la cunoștința pacienților și vizitatorilor ca începând de mâine, 24.01.2019, se interzice accesul vizitatorilor în incinta unitații spitalicești. Masura a fost luata ca urmare a numarului crescut…

- Spitalele sunt in alerta din cauza gripei. In unele locuri a fost deja interzis accesul vizitatorilor si s-au luat masuri de protectie stricte in saloanele unde sunt internati pacientii cu gripa. Totul pentru limitarea imbolnavirile.

- In data de 26 ianuarie 2019, prof. univ. dr. Serdar Baki ALBAYRAK, unul dintre cei mai cunoscuti neurochirurgi din Turcia, revine la Constanta, pentru a oferi gratuit a doua opinie medicala pacienților din Romania, cu urmatoarele diagnostice: tumori cerebrale și ale maduvei spinarii, Parkinson, boli…

- 1085 persoane au ajuns la Unitatea Primiri Urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta, de vineri, 30.11.2018 si pana astazi, 03.12.2018, ora 08.00. Este vorba despre 771 adulti si 314 copii. In total, internati au ramas 265 pacienti 74 copii, 191 adulti…