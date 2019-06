Stiri pe aceeasi tema

- ”Programul politic pe care vi-l propun, "Romania la puterea zece", se afla in mapele dumneavoastra. Am toata increderea in aceasta proiectie pentru viitor. Trebuie sa tinem minte ca schimbarea incepe cu noi, cu voi, cu toti cei care stiu ca trebuie sa mergem inainte uniti. Numai impreuna suntem puternici”,…

- Premierul Viorica Dancila i-a intrebat sambata, la Congresul PSD, pe primarii social-democrați, daca mai exista vreo localitate in Romania fara proiecte finanțate din PNDL, program pus pe picioare de Liviu Dragnea, și a menționat ca va continua Fondul de Dezvoltare și Investiții, un alt proiect inițiat…

- Intrebat daca va candida pentru vreo functie in partid, la congresul din 29 iunie, Mihai Fifor a declarat: "Da, secretar general am depus astazi". Chestionat cu privire la persoana cu care va face echipa din pozitia de presedinte executiv, Fifor a completat: "Nu eu fac echipa, partidul decide. Partidul…

- Premierul Viorica Dancila, mutumeste, intr-o postare pe Facebook, colegilor de partid si partenerilor de alianta pentru sustinerea aratata la motiunea de cenzura, iar celor din opozitie le transmite ca nu au reusit sa arate decat amatorism si lipsa de seriozitate si pregatire, indemnandu-i sa reflecteze…

- Premierul Viorica Dancila a spus miercuri, la Parlament, intrebata de candidații inscriși in cursa pentru șefia PSD, ca nu este importanta persoana la Congresul din 29 iunie, ci mesajul pe care social-democrații vor sa-l transmita.„Nu cred ca este importanta persoana la acest Congres, este…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca invita partidele parlamentare sa semneze un acord national pentru Romania europeana. "Marea majoritate a partidelor sunt de acord ca rezultatele acestui...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca invita partidele parlamentare sa semneze un acord national pentru Romania europeana. Ce contine in esenta acest acord: „NOI, semnatarii acestui...

- PNL isi va lansa pe 13 mai, in cadrul unui eveniment care va avea loc la Bucuresti, programul politic pentru alegerile europarlamentare. "Am decis organizarea unui eveniment important al PNL. Astazi, BEx al PNL a aprobat programul politic al partidului pentru alegerile pentru PE, viziunea…