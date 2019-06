Stiri pe aceeasi tema

- "In perioada 17-22 iunie vom avea o deplasare la Strasbourg, voi reprezenta Camera Deputatilor cu privire la progresele inregistrate de Romania in ceea ce priveste realizarea recomandarilor din raportul GRECO, printre acestea se numarau modificari ale Regulamentului in sensul motivarii hotararilor…

- Suma de 293,5 milioane euro este defalcata dupa cum urmeaza: 277,2 milioane euro pentru Italia in urma ploilor abundente, a vanturilor puternice, a inundatiilor si a alunecarilor de teren din toamna anului 2018, 8,1 milioane euro pentru Austria ca urmare a acelorasi evenimente meteorologice si 8,2…

- Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova In calitate de inginer constructor, care și-a inceput activitatea de stagiar la Ministerul Transporturilor, la Antrepriza Cai Ferate București, ma bucur ca am avut posibilitatea sa contribui la emiterea raportului favorabil pentru proiectul de lege privind…

- Rareș Bogdan s-a dezlanțuit la mitingul PNL din Teleorman. Fostul jurnalist a vorbit despre romanii plecați in diaspora și a atacat conducerea PSD.Citește și: EXPLOZIV Klaus Iohannis cere Camerei Deputaților REEXAMINAREA OUG pentru operaționalizarea SIIJ, catre Camera Deputaților "Am…

- Comisia de buget, finante a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport favorabil proiectul initiat de parlamentarii social-democrati Liviu Dragnea si Serban Nicolae privind statutul Bancii Nationale a României, care vizeaza limitarea rezervelor de aur ale tarii din strainatate."Se pastreaza…

- Ieri, Comisia de buget-finanțe a Senatului a adoptat raportul de admitere a proiectului de lege inițiat de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae, prin care Banca Naționala a Romaniei este obligata sa aduca in țara rezervele de aur care in prezent sunt pastrate in strainatate, potrivit Mediafax. Senatorii…

- ​​Marilen Pirtea, vicepreședinte al Camerei Deputaților, spune ca iminenta amnistie fiscala generala anuntata de guvern este doar o masura care deschide sezonul celor doi ani electorali si un gest de clemența fiscala realizat cu privire la banii publici, ai fiecarui cetațean contribuabil, pentru ca…

- Comisia juridica, al carei președinte este deputatul PSD de Vrancea, Nicușor Halici (FOTO), si cea pentru administratie publica ale Camerei Deputaților au hotarat cu majoritate de voturi adoptarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali. Cele doua…