Comisia Europeană enumeră MOTIVELE din spatele ultimatumului dat României „Este o scrisoare prin care evidentiem problemele care ingrijoreaza Comisia in legatura cu statul de drept. Principalele ingrijorari sunt amestecul in independenta sistemului judiciar si eficienta luptei contra coruptiei, inclusiv protejarea intereselor financiare ale UE, si in mod special, amendamentele aduse recent Codurilor Penale care risca sa duca la situatia in care infractiunile nu mai sunt pedepsite. O eventuala lege care sa permita apelurile extraordinare ar agrava si mai mult situatia statului de drept. Asa cum am discutat, asa cum v-a spus si prim vicepresedintele, daca nu sunt imbunatatiri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a transmis o scrisoare autoritatilor romane in care avertizeaza cu un mecanism mai dur decat Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), daca modificarile aduse codurilor penale intra in vigoare, au declarat pentru MEDIAFAX

- PNL solicita sa aiba un reprezentant in Comisia mixta de experti convenita intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei in privinta Mecanismului de Cooperare si Verificare, constituita pe fondul vizitei in Romania a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. Totodata, PNL cere Guvernului…

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: O comisie mixta, formata din membri ai Executivului de la Bucuresti si oficiali de la Bruxelles, va discuta, in perioada ce vine, pe punctele din Mecanismul de Cooperare si Verificare pentru Romania, detalii urmand sa fie stabilite saptamana viitoare,…

- Romania mai are de implementat doar cateva recomandari in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, nu trebuie sa se opreasca acum, sau sa mearga in direcția opusa, a atras atenția, in cadrul unei conferințe de presa, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

- Ordonantele de urgenta promovate de ministrul justitiei, publicate. Cele doua ordonante de urgenta promovate de ministrul justitiei, si adoptate marti de Guvern, au fost publicate, miercuri seara, în Monitorul Oficial. Documentele vizeaza modificarea legilor justitiei, respectiv…

- Comisia Europeana „urmareste cu mare ingrijorare” noile modificari operate de Guvern prin ordonanta de urgenta in domeniul justitiei, care „par a fi in contradictie” cu recomandarile din Mecanismul de Cooperare si Verificare al Bruxelles-ului, a declarat, miercuri, Christian Wigant, purtator de cuvant…

- Atat continutul, cat si procedura ultimelor schimbari, prin folosirea de ordonante de urgenta, fara consultari cu justitia si cei direct interesati par a fi in contradictie directa cu recomandarile Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, sustinute de toate statele membre…

- Comisia Europeana considera ca modificarile legilor justiției prin cele doua ordonanțe de urgența adoptate marți pun in pericol statutul Romaniei in cadrul Comisiei și incalca recomandarile MCV. Comisia Europeana a anunțat ca va cere explicații Guvernului de la București. "Comisia Europeana urmarește…