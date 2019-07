Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut cu 7% în primele 5 luni ale anului In luna mai 2019, comenzile noi din industria prelucratoare, pe total (piata interna si piata externa) au urcat, in termeni nominali, atat fata de luna precedenta, cu 0,1%, cat si fata de luna corespunzatoare din anul 2018, cu 5%.



Potrivit INS, in perioada 1 ianuarie - 31 mai 2019, comparativ cu intervalul similar din 2018, comenzile noi din industria prelucratoare au crescut pe ansamblu cu 7% datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor de folosinta indelungata (+9,2%), industria bunurilor de capital (+8,8%), industria bunurilor intermediare (+4,2%) si din industria bunurilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

