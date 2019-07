Stiri pe aceeasi tema

- Clarificari la noul Cod Administrativ Palatul Victoria. Foto: Arhiva. La o saptamâna de la adoptare, guvernul a adus, în sedinta de miercuri, mai multe clarificari la noul Cod Administrativ, în concordanta cu observatiile primite de la Consiliul Legislativ. Masurile…

- Guvernul a operat, in sedinta de miercuri, cateva clarificari la Codul administrativ privind anumiti termeni si anumite proceduri, ca urmare a observatiilor din avizul primit de la Consiliul Legislativ, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. 'In sedinta de astazi au fost operate…

- ​Guvernul a modificat, în ședința de miercuri, ordonanța de urgența privind Codul Administrativ, la o saptamâna dupa aceasta fusese adoptata, dar nepublicata în Monitorul Oficial. Astfel, autoritațile locale pot decide, prin hotarâri de consiliu, utilizarea limbii minoritaților…

- "Este vorba de doua observatii venite de la Consiliul Legislativ pe care trebuie sa le introducem in acest proiect", au spus sursele citate de Agerpres. Codul administrativ a fost adoptat saptamana trecuta de Guvern, dar pana acum nu a fost publicat in Monitorul Oficial. Presedintele…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ care prevede desființarea centrelor de plasament vechi pentru copiii aflați in grija statului. Din 2021 copiii aflați sub protecție sociala vor locui in case și apartamente de tip familial, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, conform…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ care prevede desființarea centrelor de plasament vechi pentru copiii aflați in grija statului. Din 2021 copiii aflați sub protecție sociala vor locui in case și apartamente de tip familial, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. „In ședința…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ care prevede desființarea centrelor de plasament vechi pentru copiii aflați in grija statului. Din 2021 copiii aflați sub protecție sociala vor locui in case și apartamente de tip familial, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, potrivit…

- Ministrul Dezvoltarii Daniel Suciu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca ordonanța de urgența pentru noul Cod administrativ aru putea fi adoptata saptamana viitoare de catre Guvern. In proiectul de act normativ pus in dezbatere publica apar prevederi legat de pensiile speciale pentru aleșii locali.Ministerul…