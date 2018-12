Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Risc de avalansa Evolutia vremii: Intervalul 20.12.2016 ora 20 – 21.12.2017 ora 20: Vremea va fi apropiata de normalul termic al acestei perioade. Cerul va fi variabil, temporar noros. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari locale, mai ales pe creste, unde izolat…

- Fenomene meteo periculoase in urmatoarele ore. ANM a emis un nou COD ROSU. Vezi ce zone sunt afectate ANM a mentinut nivelul ridicat de alerta de avalansa in masivele din Bucegi si Fagaras, unde stratul de zapada depaseste 1m. In ultimele 24 ore vremea s-a ameliorat din punct de vedere al precipitațiilor.…

- Documente atasate: Alerta de avalanse In ultimele 24 ore vremea s-a ameliorat din punct de vedere al precipitațiilor. Cerul a fost mai mult noros, devenind variabil la sfarșitul intervalului și doar izolat a mai nins slab. Vantul a suflat slab la moderat, cu unele intensificari izolate. Local s-a…

- Meteorologii au emis marti la amiaza o noua avertizare de risc mare de producere de avalanse la peste 1.800 de metri in muntii Fagaras si Bucegi, fiind vizata zona turistica Balea Lac din judetul Sibiu,...

- Documente atasate: Alerta de avalansa Intervalul 16.12.2016 ora 20 – 17.12.2017 ora 20: Vremea se menine inchisa. Cerul va fi noros și va continua sa ninga in intrega zona montana. Trecator la altitudini mai mici de 1500 metri precipitațiile pot fi și mixte, favorizand depunerea de polei.…

- In data de 11 decembrie ora 14:00, in zona montana inalta, stratul de zapada masura 71 cm la Vf. Omu si 55 cm la Balea Lac din care ultimii 7-12 cm s-au depus in ultimele 24h, la temperaturi relativ scazute. Mai ales pe versanții cu orientare sud-estica sunt formate placi de vant, iar in zonele adapostite…

- Alerta METEO! Vremea se raceste accentuat: urmeaza ger (temperaturi sub -10 grade)si viscol puternic. Vezi zonele vizate Vremea va deveni deosebit de rece in toata tara incepand de miercuri seara, iar noaptea va fi ger (temperaturi sub -10 grade) in special in nordul, nord-estul si centrul tarii. O…

- Meteorologii au emis o informare potrivit careia, incepand de vineri dimineata si pana duminica la pranz, vremea va fi rece in toata tara, chiar deosebit de rece in est si sud-est, unde vor fi si intensificari ale vantului. In zonele estice, sudice si centrale vor fi precipitatii slabe, sub forma…