Sunt anunțate furtuni puternice in județele Bihor și Alba. Meteorologii au emis in acest sens un cod portocaliu de furtuna. Potrivit ANM, in judetul Bihor se vor semnala averse torentiale care vor cumula 35-45 l/mp, intensificari ale vantului, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici si posibil medii. De asemenea, fenomene similare se vor semnala