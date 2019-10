Compania de drumuri a decis restrictionarea circulatiei la 60 km/h pe ambele benzi de circulatie, la kilometrul 276 al ale autostrazii A1 Sibiu - Sebes, in zona Saliste, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).



"Avand in vedere aparitia unor tasari la corpul autostrazii A1, Sibiu - Sebes ( km 276), calea 1, banda 2, in zona Saliste, s-a luat decizia restrictionarii circulatiei la 60 km/h pe ambele benzi de circulatie. Zona respectiva este semnalizata corespunzator", precizeaza sursa citata. AGERPRES/(AS - editor: Andreea Marinescu, editor online:…