Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Cornel NISTORESCU De ce aluneca președintele Romaniei in acest stil de aniversari? Intrebarea legata de calendarul lui Klaus Iohannis ne poate complica viața. Putem ajunge la concluzia ca, in cazul sau, calendarul funcționeaza diferit de al nostru. Și logica, de asemenea! Și dorințele sale sunt…

- Fiul disidentei anticomuniste Doina Cornea, Leontin Iuhas, a declarat miercuri, la Antena 3, ca face un apel la toate persoanele invitate de președintele Klaus Iohannis sa participe, pe 20 mai, la Palatul Cotroceni la ceremonia publica de comemorare a revolutiei din Decembrie 1989, sa refuze invitația:Am…

- Fiul disidentei anticomuniste Doina Cornea, Leontin Iuhas, refuza invitatia pe care i-a adresat-o presedintele Klaus Iohannis de a participa, pe 20 mai, la ceremonia publica de comemorare a revolutiei din Decembrie 1989. „Va multumesc pentru invitatia pe care mi-ati facut-o sa particip la Ceremonia…

- Potrivit unei postari de vineri a lui Leontin Iuhas pe pagina sa de Facebook, acesta nu doreste sa participe la o ceremonie care pare sa fie prilej de campanie electorala. „Va multumesc pentru invitatia pe care mi-ati facut-o sa particip la Ceremonia publica 30 de ani de la Revolutia…

- Fiul fostei disidente Doina Cornea, Leontin Iuhas, refuza invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a participa, pe 20 mai, la o ceremonie publica de comemorare a Revolutiei din Decembrie 1989, mentionand ca nu intelege care este motivul pentru care un astfel de eveniment are loc in luna mai. Potrivit…

- Leontin Iuhas, fiul disidentei Doina Cornea, refuza invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a participa, in 20 mai, la o ceremonie de comemorare a Revolutiei din Decembrie 1989, precizand ca nu intelege de ce evenimentul va avea

- 'Va multumesc pentru invitatia pe care mi-ati facut-o sa particip la Ceremonia publica '30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989. 2019 - Anul omagierii victimelor comunismului', care va avea loc in data de 20 mai 2019. Poate ca m-as simti onorat si as participa la evenimentul pe care il…

- Fiul fostei dizidente Doina Cornea, Leontin Iuhas, refuza invitația președintelui Klaus Iohannis de a participa, in 20 mai, la o ceremonie publica de comemorare a Revoluției din Decembrie 1989, menționand ca nu intelege care este motivul pentru care un astfel de eveniment are loc in luna mai și il…