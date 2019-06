Stiri pe aceeasi tema

- ”Am luat decizia de a ma inscrie in competiția pentru candidatura la Președinția Romaniei din partea PSD. Pentru ca Romania are nevoie de consens, de constructie si de dialog. Trebuie sa ieșim din aceasta stare nebuna de conflict, de dezbinare, de rafuiala permanenta. Actualul președinte și-a…

- Guvernul interimar din Pakistan a transmis in direct o intrunire pe Facebook insa a comis si o gafa majora: a activat optiunea ”cat filter” care a putut fi observat pe fetele celor prezenti.

- „În timp ce Guvernul PSD acorda ajutor de stat pentru restaurarea monumentelor istorice, un primar liberal decide sa dea jos de pe soclu statuia lui Mihai Vitezul!”, se arata în descrierea de la o postare care apare pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Cultura, Culte…

- Ministrul Finantelor, Eugen Tedorovici, a admis, marti dupa-amiaza, la Palatul Victoria, ca sistemul informatic al ANAF reprezinta in continuare principalul impediment in relatia intre stat si contribuabil. In aceste conditii, Eugen Teodorovici pregateste publicul pentru revenirea - "temporara",…

- Doisprezece straini sunt inca dati disparuti si ar putea figura printre corpurile neidentificate de la morga din Colombo, a declarat Ministerul Afacerilor Externe intr-un comunicat luni seara. Cinci cetateni straini raniti in timpul acestor atentate sinucigase care au vizat hoteluri de lux…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat marți pentru B1tv ca Guvernul are in vedere reinființarea școlilor profesionale, iar incepand din anul școlar 2019-2020, vor fi disponibile 70.000 de locuri pentru aceasta forma de...

- Economia italiana a crescut cu aproximativ 0,1% in primul trimestru din 2019, a estimat Banca Centrala a Italiei, sugerand ca tara a depasit recesiunea in care a intrat in a doua parte a anului trecut, transmit ANSA si Reuters. In buletinul sau economic trimestrial, Banca Italiei a informat…

- Guvernul se pregatește sa treaca Vila Florica din județul Argeș, supranumita „Mecca liberalilor”, din domeniul privat al statului in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Culturii si Identitatii, prin hotarare de guvern.PSD a dorit, printr-un proiect de lege, ca Vila…