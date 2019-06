'Este un moment istoric, pentru ca oferim o vizibilitate comunitatii LGBT. Au fost zeci de ani in care oamenii nu ne-au cunoscut asa cum suntem noi, diferiti, cu bune si cu rele. Iesim in strada pentru ca avem dreptul sa o facem. Am trait in teama si minciuna. A venit timpul sa iesim din invizibilitate, din anonimat. Am iesit in strada pentru ca inca nu avem drepturi, cum este parteneriatul civil', a spus organizatorul marsului, Lucian Dunareanu.

Participantii la mars au purtat steaguri si umbrele in culorile curcubeului, precum si afise cu mesaje precum 'Drepturi egale pentru fiecare',…