Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat mari manevre militare anuale, care mobilizeaza 128.000 de oameni in centrul tarii, inclusiv militari si avioane chineze, al caror scenariu este respingerea unui atac islamist, relateaza AFP.

- Accidentul produs la începutul lunii august lânga Severodvinsk (regiunea Arhanghelsk, nord-vestul Rusiei) nu are nicio legatura cu Tratatul privind interzicerea totala a testelor nucleare (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty – CTBT), a declarat luni Aleksei Karpov, reprezentantul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca nu exista un risc de niveluri crescute ale radiatiilor, dupa explozia dintr-o baza militara din nordul Rusiei, de pe 8 august, in urma careia cel putin cinci persoane au decedat, transmite agentia Reuters.

- Marina rusa este capabila sa dea o riposta ferma oricarui agresor, a declarat duminica presedintele rus Vladimir Putin, subliniind, in acelasi timp, ca Rusia va continua sa construiasca o flota dotata cu capacitati unice, potrivit EFE, TASS si RIA Novosti, preluate de Agerpres. Fortele navale…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul lui chinez Xi Jinping au testat, marți, limitele alianței lor militare in Oceanul Pacific, declanșand un adevarat haos, scrie CNN potrivit stirileprotv.roCoreea de Sud și Japonia au acuzat, marți, cele doua puteri ca au trimis bombardiere in apropierea…

- Rusia si China au efectuat marti primul zbor comun de patrulare in regiunea Asia-Pacific, a anuntat Ministerul rus al Apararii, mentionand ca aceasta prima misiune aeriana comuna a avut ca scop o mai buna interactiune intre cele doua armate ale aerului si consolidarea stabilitatii globale si nu a fost…

- Oliver Stone a facut sugestia in timpul unei discutii pe care a avut-o cu liderul rus. Putin a spus ca, in traditia crestin ortodoxa, o persoana nu poate refuza acest rol. Ca raspuns la cererea lui Stone, Putin a intrebat daca fiica cineastului, care are 22 de ani, este religioasa. El a spus…

- Marina rusa a capturat marinarii ucraineni si trei vase ucrainene in Stramtoarea Kerci, care face legatura intre Marea Neagra si Marea Azov pe 25 noiembrie 2018. Moscova sustine ca marinarii treceau ilegal prin apele Rusiei, acuzatii negate de Kiev. Presedintele rus Vladimir Putin a…